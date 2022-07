350 fra imprenditori e sportivi al rooftop party di Misano World Circuit

Attualità

Misano Adriatico

| 12:23 - 03 Luglio 2022

Rooftparty a MWC.

Un grande evento internazionale che diventa occasione di relazioni e di coesione fra imprese e sistema del motorsport. Rooftop Party ha richiamato sabato sera sulle terrazze del nuovo pit building di Misano World Circuit 350 fra imprenditori e protagonisti della filiera sportiva legata alle due e quattro ruote.



L’evento organizzato da Misano World Circuit durante il Fanatec GT World Challenge e nell’ambito del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna, col presidente Roberto Bozzi intervenuto alla serata, è stato presentato dalla giornalista Cristiana Buonamano, volto di SKY.



“Grande evento in un weekend spettacolare ad arricchire la Notte Rosa – ha detto in apertura il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, nel salutare gli ospiti – Il circuito cresce continuamente e intorno ad esso la città. Il rapporto è centrato sul profilo dello sviluppo complessivo e il palinsesto degli eventi internazionale cresce ogni anno”.



“Nei due anni passati, l’attività ridotta non ha fermato il programma di investimenti – ha fatto eco Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA - Le infrastrutture che abbiamo realizzato ci consentiranno un ulteriore salto di qualità. Stiamo festeggiando il 50° compleanno del circuito con un programma intenso: in questo mese avremo qui una edizione fantastica del WDW e poi il CIV a fine mese”.



In pista, oltre al Fanatec GT World Challenge powered by AWS Sprint Cup, anche il Fanatec G T2 European Series, GT4 European Series e il Lamborghini Super Trofeo.



L’annuncio

In apertura Stefan Ratel di SRO Motorsport Group che organizza il Fanatec GT World Challenge e il managing director di MWC Andrea Albani, hanno annunciato la firma di un accordo per i prossimi cinque anni.

“È un evento in costante crescita e nel weekend ha attirato 18.000 persone – il commento di Albani - La qualità dello spettacolo, tutti i grandi brand dei costruttori che vi partecipano, il fascino degli eventi che vi ruotano intorno, garantiscono un profilo di altissimo livello e questa edizione, con la partecipazione di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, conferma la ‘contaminazione’ in atto fra mondo delle moto e delle auto”.

Non va dimenticato che proprio a Misano nel passato si vissero due precedenti a distanza di anni: Giacomo Agostini in auto con la Osella e Michael Schumacher in gara con una KTM.



Tre stelle FIA

Secondo annuncio della serata. Dopo la certificazione ISO 20121 come standard per la Certificazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi, Misano World Circuit ha ottenuto dalla FIA anche la ‘3 STARS’. La Federazione Internazionale ha riconosciuto a MWC il massimo livello di accreditamento ambientale, un riconoscimento ai programmi avviati nell’ambito del progetto Misano Green Circuit che coinvolge oltre alle strutture e la qualità dei servizi offerti, anche i comportamenti di pubblico e team.



Gioielli della tecnologia

Nella serata, presentazione di due prodotti simbolo della tecnologia più avanzata e dell’estro. La e-bike EMG Bomber X prodotta in soli 100 esemplari dalla Trevi, con la n. 58 donata a Paolo Simoncelli dal direttore commerciale Stefano Aguti. Simoncelli ha annunciato che la metterà all’asta per raccogliere fondi a favore della Fondazione e in vista di un nuovo progetto dedicato all’assistenza delle persone autistiche. E poi la Vyrus Alien, spettacolare moto nata dalla genialità di Ascanio Rodorigo, ‘artigiano’ riminese conosciuto in tutto il mondo.

Sfida fra piloti al simulatore

Non è mancata la presenza dei piloti della Riders’ Land, all’inizio di un breve periodo di vacanza dalle gare.

Enea Bastianini, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega, Niccolò Antonelli, Rebecca Bianca e Mattia Pasini sono stati presi d’assalto dai presenti per foto e autografi, ma si sono anche cimentati in una gara sui simulatori Res-Tech che sono stati allestiti al Driving Simulation Center di MWC.



La serata, protrattasi con un dj set sulle terrazze del nuovo pit building di MWC, è stata organizzata insieme ai partners Summertrade Spa, Trevi Spa, Res-Tech, Pollini Spa, Pro.Stand e Confindustria Romagna.