Riccione, ragazzini seminano scompiglio ai bagni 128 poi si azzuffano tra loro

Cronaca

Riccione

| 12:13 - 03 Luglio 2022

Un frame del video giratoci da un nostro lettore.



Momenti di concitazione nella tarda serata di ieri (sabato 2 luglio) in zona Marano a Riccione, sulla passeggiata Goethe. Alcuni giovani, provenienti dal Nord Italia, forse in stato di alterazione per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a urlare e a colpire i giochi per bimbi all'interno dello stabilimento balneare 128. Alcuni di loro hanno iniziato poi a spintonarsi, una scena ripresa dagli smartphone dei passanti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha riportato la calma. Non si sono registrati feriti, nè danni. I giovani sono stati redarguiti per gli schiamazzi e l'episodio si è concluso senza altri strascichi.