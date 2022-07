Charter Night Lions: a Verucchio l’insediamento del nuovo direttivo di Club, neo presidente Gabriele Chiodi

Attualità

Rimini

| 10:12 - 03 Luglio 2022

Lions Club Malatesta.

Si è tenuta nell’incantevole cornice dell’Agriturismo Carlini, sui colli di Verucchio, giovedì scorso la consueta Charter Night del Lions Club Rimini Malatesta. Occasione per celebrare il 41° anno dalla sua fondazione, alla presenza di tutti i Soci del Club e con la speciale partecipazione del governatore distrettuale Franco Saporetti.



Nell’occasione si è proceduto alla formale cerimonia di passaggio dei poteri, in cui il presidente uscente Giordano Fabbri Varliero, che è stato il punto di riferimento negli ultimi due mandati, ha affidato al neo-eletto presidente Dott. Gabriele Chiodi la guida del Club che lo attenderà per l’anno venturo.



Nel suo discorso di insediamento il Dott. Chiodi ha sottolineato la volontà di promuovere gli incontri in presenza tra le persone, che due anni di pandemia hanno inevitabilmente affievolito, nonché l’intenzione di favorire iniziative culturali con uno sguardo alle tematiche di attualità.



La cerimonia si è conclusa con il conferimento delle spille ai nuovi eletti alle cariche di Club per l’anno sociale 2022: vicepresidente Avv. Pietro Maria di Giovanni, Cerimoniere Simonetta Lolli, segretario Edoardo Angelini, tesoriere Riccardo Venditti.



Il Lions Club Rimini Malatesta ha festeggiato anche l’introduzione di tre nuovi soci giovani, con la speranza per il futuro che la propria attività di Service possa ispirare sempre più persone ad attivarsi al servizio della propria comunità.