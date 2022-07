Covid Rimini: la settimana si chiude con oltre 4000 positivi, +23%

Attualità

Rimini

| 15:11 - 03 Luglio 2022

Bollettino Covid 3 luglio 2022.

Nel riminese 604 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 che portano il totale settimanale a 4087. Sette giorni fa il conteggio si è fermato a 3129, due settimane prima a 1865, a 889 tre settimane fa (aumenti rispettivamente del 23,4%, del 54,4% e del 78%).



In terapia intensiva rimane un paziente, zero decessi nel riminese.



In regione sei decessi, età media 85 anni, e 27 ricoverati in terapia intensiva: -1 il saldo considerato un nuovo ingresso e due nuovi ricoveri. Nei reparti Covid 1063 positivi (+44), includendo anche soggetti in ospedale per altre patologie.



In Emilia Romagna nelle ultime 24 ore i positivi sono 6.153: quasi un tampone su due ha registrato la positività.