Meteo: sul riminese picco del caldo, poi finalmente più fresco

Attualità

Rimini

| 15:23 - 03 Luglio 2022

Bollettino meteo 4-5-6 luglio 2022.



Valori massimi di temperatura sui 37° nelle zone di pianura interna nella giornata di domani (lunedì 4 luglio) sarà il picco del caldo. A seguire graduale calo termico che ci porterà a valori diurni non superiori ai +27°C/+29°C da mercoledì 6 luglio in poi.

A livello di condizioni atmosferiche prevista instabilità sparsa giovedì 7 luglio: nessuna precipitazione organizzata e perdurante.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 3/07/2022 ore 14:55



Lunedì 4 luglio 2022



Stato del cielo: in prevalenza sereno al mattino e nel pomeriggio, salvo il transito di innocue velature. Si prevede invece qualche nube in più la sera, specie dalla tarda serata.



Precipitazioni: assenti.



Temperature: minime comprese tra +19°C e +24°C, massime comprese tra +31°C e +37°C.



Venti: deboli, da Sud-Est su pianura e costa, da Sud-Ovest nell’interno. Non è da escludere un rinforzo della ventilazione da Nord/Nord-Est in tarda sera a causa del transito di sistemi temporaleschi sull’asta del Po.



Mare: calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio-sera.



Attendibilità: alta.



Martedì 5 luglio 2022



Stato del cielo: sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con maggiori addensamenti nell’entroterra, sereno o parzialmente velato la sera.



Precipitazioni: pressoché assenti, eccetto per isolati rovesci pomeridiani nelle aree montuose.



Temperature: minime comprese fra +18°C e +23°C, massime comprese fra +27°C e +31°C.



Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest al mattino, in rotazione ad Est/Nord-Est nel pomeriggio.



Mare: poco mosso, localmente mosso al largo della costa riminese in mattinata.





Attendibilità: alta.



Mercoledì 6 luglio 2022



Stato del cielo: poco nuvoloso o nuvoloso al mattino per il passaggio di nuvolosità medio-alta da Ovest verso Est. Nel pomeriggio ampie schiarite su pianura e costa, nubi sparse sui rilievi. Sereno o parzialmente velato in serata.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +23°C, massime comprese tra +25°C e +29°C.

Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest al mattino, in rotazione dai quadranti orientali nel pomeriggio-sera.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo della costa riminese in mattinata.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: la giornata di giovedì 7 luglio sancirà la fine del perdurante periodo all’insegna dell’Anticiclone africano. Correnti più fresche in ingresso da Nord-Est determineranno la presenza di nuvolosità irregolare con rovesci di pioggia e locali temporali sulla provincia riminese: temperature in calo con massime non oltre +27°C/+28°C e minime notturne più fresche.

Tra venerdì 8 e domenica 10 luglio condizioni meteo in prevalenza stabili e caldo senza eccessi: tornerà infatti a farci compagnia l’Anticiclone delle Azzorre.





QUI dettagli per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram