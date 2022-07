Calcio RSM, Cosmos: conferma per Batori, Comanducci e Valentini

Sport

La Società Sportiva Cosmos annuncia di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista sammarinese Giacomo Valentini, che ha prolungato il contratto per un’ulteriore stagione calcistica.



Valentini, classe 2001, nel giro della Nazionale Under 21 di San Marino, afferma: “Al termine della stagione ho provato sentimenti contrastanti: con il gruppo mi sono trovato molto bene, ma sotto l’aspetto dei risultati non è andata proprio bene. Quando il presidente Valdes Pasolini mi ha proposto di rimanere alla Cosmos, mi ha lusingato molto perché sapevo che nella prossima stagione sarebbero cambiate molte cose con la società che avrebbe costruito una squadra molto competitiva. Ho sentito in questi giorni mister Berardi: sono molto contento che sia approdato alla Cosmos. Non vedo l’ora di cominciare la mia terza stagione in gialloverde”.



Confermati per la prossima stagione anche il difensore italiano Martin Comanducci, classe 2000, giunto alla Cosmos nella seconda parte della scorsa annata sportiva, e il portiere italiano Lorenzo Batori, classe 1993, al suo quarto anno consecutivo in gialloverde.