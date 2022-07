Baseball: hurrà San Marino, contro il Godo è tripletta

Sport

Rimini

| 08:40 - 03 Luglio 2022



San Marino vince anche le due gare del sabato (12-0, 11-2) e completa la tripletta con l’Hort@ Godo. La testa del girone A1 di Poule Scudetto è confermata: San Marino 14 vinte – 4 perse, Parma 10-4, Collecchio 6-11, Nettuno 6-12. Nel B1 Bologna 13-2, Torino 9-9, Grosseto 7-11, Godo 3-15.



GARA2



La pomeridiana del sabato finisce in maniera netta, con il punteggio che ha una svolta evidente al 2° inning. Quattrini concede tre basi ball a Bucchi, Orselli e Galli ma non subisce punti e nella parte bassa ad andare in vantaggio è San Marino. Leonora guadagna la base ball, Morresi tocca un singolo e Batista va col doppio dell’1-0. Dopo il secondo out, a Ferrini basta un singolo per portare a casa altri due punti, quelli del 3-0.



Tra terza e quarta ripresa i Campioni d’Italia macinano valide e chiudono i conti. Al 3° ecco doppio di Angulo, base a Ustariz, doppio di Leonora del 5-0, valida interna di Morresi del 6-0, singolo di Pulzetti e valida di Batista per il 7-0. Al 4°, in situazione di basi piene e un out, il doppio di Morresi vale il 9-0, la volata di Pulzetti il 10-0 e il singolo al centro di Batista l’11-0. Al 5° il punto del definitivo 12-0 arriva grazie alla volata di sacrificio di Morresi.



Sul monte Quattrini concede appena una valida nei suoi 5 inning e Peluso chiude in scioltezza nei due rimanenti. Solidissima prestazione nel box per Morresi (3/3 e 4 pbc) e Batista (3/4 e 3 pbc).



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – HORT@ GODO 12-0

GODO: Vallejo (D. Meriggi 0/2) es (0/2), L. Servidei (Monari 1b 1/2) ss (0/1), Evangelista dh (0/2), G. Meriggi (Laghi 0/1) ed (0/1), Bucchi 2b (0/2), Sabbatani (Casadio 0/1) r (0/2), Orselli 3b/ss (0/1), Galli 1b/3b (0/2), Tanesini ec (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (2/5), Celli ec (0/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/1) 2b (1/3), Ustariz 1b (0/2), Leonora (Pieternella) es (2/3), Morresi r (3/3), Pulzetti dh (1/3), Batista ed (3/4), Epifano (Di Fabio 1/1) ss (1/3).

GODO: 000 000 0 = 0 bv 2 e 2

SAN MARINO: 034 410 X = 12 bv 15 e 0

LANCIATORI: Galeotti (L) rl 3, bvc 8, bb 3, so 0, pgl 7; Focchi (r) rl 1, bvc 5, bb 2, so 1, pgl 4; M. Servidei (f) rl 2, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0; Quattrini (W) rl 5, bvc 1, bb 6, so 5, pgl 0; Peluso (S) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Angulo, Leonora, Morresi e Batista.



GARA3



Punteggio simile, ma andamento decisamente differente per la gara serale del sabato. San Marino vince 11-2 ma lo fa in rimonta, con Godo avanti 2-0 al terzo attacco. La partita comincia con un Angulo spettacolare nel primo inning difensivo, poi al terzo l’Hort@ passa grazie al doppio da due punti di Evangelista, il secondo della sua partita.



Nella parte bassa arriva subito la reazione dei padroni di casa. Epifano apre la ripresa col primo dei suoi tre doppi di serata (su tre lanciatori diversi), Ferrini lo sposta in terza col singolo e un balk vale l’1-2. Dopo la base a Celli, il pari arriva grazie al singolo di Angulo (2-2), mentre il sorpasso sul 3-2 è generato dalla volata di sacrificio di Ustariz.



Al 4° allungo sammarinese. Doppio di Epifano, base a Ferrini e Celli colpito producono una situazione di basi piene, la volata di Angulo vale il 4-2 e, dopo la base a Ustariz, i quattro ball a Leonora fanno entrare automaticamente anche il 5-2.



Dopo il doppio di Evangelista al 3°, Luca Di Raffaele reagisce alla grande e infila sette eliminazioni consecutive, lasciando così il testimone a Palumbo con la squadra avanti. L’attacco sammarinese trova un big inning importante al 6°. I 6 punti arrivano grazie al doppio di Celli (6-2), a quello di Angulo (7-2), alla volata di Leonora (8-2), al singolo di Batista (9-2), a un errore della difesa sulla battuta di Di Fabio (10-2) e al doppio di Epifano (11-2).



Il debuttante Palumbo chiude le ultime due riprese senza subire punti, San Marino completa lo sweep.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – HORT@ GODO 11-2

GODO: L. Servidei ss (0/3), M. Servidei 3b (1/4), Sabbatani dh (1/3), Monari 1b (0/3), G. Meriggi ed (1/3), Evangelista r (2/3), D. Meriggi es (1/3), Bucchi 2b (0/3), Tanesini ec (1/2).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/3), Celli ec (1/3), Angulo 2b (2/2), Ustariz 1b (0/0), Leonora es (0/2), Pieternella r (0/2), Batista ed (2/4), Di Fabio dh (0/3), Epifano ss (3/4).

GODO: 002 000 0 = 2 bv 7 e 3

SAN MARINO: 003 206 X = 11 bv 9 e 0

LANCIATORI: Canellini (L) rl 3, bvc 3, bb 4, so 1, pgl 3; Sabbadini (r) rl 2.1, bvc 4, bb 4, so 0, pgl 4; Grado (f) rl 0.2, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 2; Lu. Di Raffaele (W) rl 5, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 2; Palumbo (S) rl 2, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Evangelista (2), Epifano (3), Celli e Angulo.