Calcio, ASD Accademia Marignanese aspetta l'ok federale per il titolo di Prima categoria

San Giovanni in Marignano

| 21:10 - 02 Luglio 2022

La settimana entrante sarà decisiva per l'ok della Figc sulla fusione per incorporazione – cosa diversa dall'acquisizione del titolo - tra Spontricciolo (Prima categoria) e ASD Accademia Marignanese (Terza categoria). Quest'ultima squadra è arrivata al secondo posto nella stagione regolare a -1 dal River Delfini Rimini.



Il primo passo è stato l'ok del Comitato regionale di Bologna, per cui si nutre un cauto ottimismo in casa marignanese per la risposta attesa da Roma. Se dovesse essere positiva il club guidato da Loris Neri parteciperà al campionato di Prima categoria. Lo Spontricciolo, è cosa nota, esce di scena confluendo nel club di Prima categoria del Riccione.

A San Giovanni in Marignano tra i tecncici papabili c'è il cattolichino Mirko Palazzi, già nel settore giovanile del Rimini Calcio e quest'anno alla guida del Juniores nazionale del Cattolica. Il programma? “L'intenzione del club - spiega il presidente dell'ASD Accademia Marignanese Loris Neri – è di allestire una rosa giovane per centrare la salvezza e l'anno prossimo partire con un programma triennale per salire in Promozione. Ma ogni discorso è prematuro in quanto il titolo di Prima categoria ancora non ci è stato assegnato”.