Riccione, parcheggia in divieto, si spoglia e si lava in pubblico. La segnalazione

Attualità

Riccione

| 18:12 - 02 Luglio 2022

L'auto parcheggiata in viale Dante.

Parcheggia malamente la sua auto sulle strisce in una zona centrale a Riccione, all’imbocco nord di viale Dante, fa scendere il passeggero per fare la spesa e, nel mentre, si leva la maglia, la mette ad asciugare sullo sportello aperto e procede ad una “accurata” pulizia del suo corpo con delle salviette. E’ la segnalazione che arriva da una nostra lettrice che ha documentato con una foto il gesto dell’automobilista che definisce “ai limiti della civiltà. Non è solo una questione di essere irrispettosi del Codice della Strada, parcheggiando sulle strisce e sostando con gli sportelli aperti, ma anche di inciviltà: non è stato un belvedere assistere ad un anziano che si denuda e si deterge davanti ad una folla di turisti e passanti”. Non pago, l’automobilista, secondo quanto racconta la nostra lettrice, ancora in attesa del suo amico intento a fare la spesa, ne ha approfittato per dare una lucidata ai vetri della sua vettura, non curante dei passanti.