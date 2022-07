Riccione, Gessica Notaro torna ad addestrare i delfini a Oltremare

Attualità

Riccione

| 18:01 - 02 Luglio 2022

Gessica Notaro ad Oltremare.

"Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo". Così Gessica Notaro che oggi è ripartita dal mestiere e dal luogo di lavoro che aveva lasciato 12 anni fa. La giovane riminese, nota per le sue partecipazioni a programmi televisivi, vittima nel 2017 di un'aggressione con acido che le ha sfregiato il volto, è tornata a far parte della squadra addestratori di delfini del parco Oltremare di Riccione. Questa mattina ha sorpreso il pubblico raccontando la propria storia e parlando del rapporto di amicizia che la lega da sempre agli animali.

Con i colleghi di Riccione, ha detto, si sente a casa. "Se sono diventata quello che sono oggi è anche merito di queste persone, con le quali ho trascorso diversi anni della mia vita".

"In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica - spiega - i nostri amici animali, a differenza nostra, non sono dotati dell'uso della parola. Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. E ogni giorno ci ricordano l'importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo".