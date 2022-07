Covid Rimini: 625 nuovi casi. Nessun decesso e invariato a 1 il numero delle terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:57 - 02 Luglio 2022

Dati Coronavirus sabato 2 luglio 2022.

Sono 625 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In linea con quelli di ieri (656) in provincia di Rimini. Nei primi sei giorni della settimana i casi sono stati 3483. Una settimana fa, nello stesso arco temporale, erano 2570 (+26%). Non si registrano decessi e rimane invariato a un paziente il numero delle terapie intensive. In regine si registrano 4 decessi e 6.287 casi in più in più rispetto a ieri. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,8%.



Vaccinazioni



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.588.635 dosi; sul totale sono 3.794.121 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.923.904.