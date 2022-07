Aumento salario e stop lavoro nero: il presidio all'inaugurazione della Notte Rosa

Attualità

| 15:10 - 02 Luglio 2022

Il presidio da parte di Usb-Slang.

Si è svolto ieri sera (venerdì 1 luglio) in piazzale Kennedy a Rimini, durante la prima giornata della Notte Rosa 2022, il presidio di mobilitazione indetto dal sindacato Usb-Slang nei confronti della situazione di sfruttamento lavorativo degli stagionali.



Usb-Slang rivendica:

1. AUMENTI SALARIALI (aumenti del 15% a tutti i livelli del CCNL)

2. STOP LAVORO NERO (tutte le ore in busta paga)

3. NO DEMANSIONAMENTO (applicazione dei giusti livelli)

4. RISPETTO DELLE MAGGIORAZIONI (straordinari, notturno, festivo)

5. NO PART TIME OBBLIGATORI

6. NASPI STAGIONALE PROLUNGATA

7. PAUSE E TURNI DI RIPOSO"



Il presidio era stato annunciato con questa nota.