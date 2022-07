Calcio D, United Riccione ingaggia il centrocampista Claudio Zappa

Sport

Riccione

| 14:09 - 02 Luglio 2022

La Fya Riccione - United Riccione - annuncia sulla sua pagina facebook il nuovo organigramma. Il presidente è Pasquale Cassese; il direttore generale è Emilio Capaldi, ex Cremonese, Teramo e Grosseto; il ds come annunciato è Giacomo Laurino e il tecnico Mattia Gori. Il primo acquisto è Claudio Zappa, centrocampista classe 1997, nell'ultima stagione alla Vibonese e un trascorso nelle squadre Under 19 e Under 23 della Juventus. In carriera ha giocato anche nelle giovanili del Sassuolo. Ha vestito le maglie del Pontedera, del Pordenone, della Pistoiese, del Novara e del Mantova.