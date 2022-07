Sotto le stelle del jazz: AB Rimini Big Band in concerto

Eventi

Rimini

| 14:08 - 02 Luglio 2022

AB Rimini Big Band.

Prosegue con grande successo la Rassegna “Concerti d’estate 2022” organizzata dalla Filarmonica città di Rimini in collaborazione con il comune di Rimini.

LUNEDI 4 luglio alle ore 21.15, sarà la volta del Jazz. Si esibirà sul palco dell’ Arena Agostiniani, centro storico Rimini la A.B Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini.



La A.B Rimini Big Band è considerata una delle migliori formazioni jazzistiche della nostra regione e ovunque si è esibita ha riscosso un notevole successo. Formata da musicisti esperti con la voce solista di Gisella Munoz fa parte integrante dell'Associazione Filarmonica Banda città di Rimini. Il programma della serata prevede musiche molto note e piacevolissime di Antonio Bertozzi, Duke Ellington,White, Cole Porter, Sammy Nestico, Mangione, Chattaway, Ben Bernie, Arien, Glenn Miller, Stevie Wonder, Bill chase, Collins, Gershwin, Jo Garland.



L’ingresso è libero e gratuito. I posti non sono numerati.

E’, però, necessario prenotare l’ingresso inviando un messaggio WhatsApp al numero 3316468363 indicando:

- nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento

- numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone)