Calcio, il centrocampista Mario Barone dal Victor San Marino passa alla Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 13:56 - 02 Luglio 2022

Mario Barone.



Il Victor San Marino, dopo un'entusiasmante stagione in Eccellenza, saluta Mario Barone, capitano del club biancazzurro. Dalla prossima stagione non vestirà più la maglia e la fascia da capitano del club biancazzurro: giocherà nel campionato interno sammarinese vestendo la casacca della Libertas.

"Nessuno mai si dimenticherà di ciò che è stato Barone per il Victor San Marino e la Repubblica di San Marino: un atleta veramente speciale, un grande trascinatore, un'immensa fonte di ispirazione, un ottimo esempio per tutti fuori e dentro il campo. Insieme siamo stati squadra, gruppo, famiglia. Grazie di cuore, Capitano! Resterai per sempre nella storia del Victor San Marino" la nota della società del Titano.