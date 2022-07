Si torna in pista con Melodj Mecca: Afro raduno al Beky Bay

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:54 - 02 Luglio 2022

Palco Beky Bay Bellaria-Igea Marina.

Sabato 09 Luglio 2022 la prima data di un grande Festival, un'esperienza che impegna la vita interiore dell'uomo di fronte a una realtà misteriosa. Sul grande palco del Beky Bay una serata interamente dedicata ai suoni Afro World Music.



Mystica World Festival

Un festival a cura e in collaborazione con il "Melodj Mecca" che ritrova il suo tempio Afro qui sulla spiaggia di Bellaria - Igea Marina. Per circa 25 anni è stato il punto di riferimento di migliaia di giovani che cercavano sonorità e atmosfere differenti rispetto a quelle offerte dalle tradizionali discoteche della Riviera.



Inizio ore 20:30

Scaldano la spiaggia e aprono il festival la "OPS BAND LIVE" con i coinvolgenti e inconfondibili suoni Brasil... A seguire sul Grande Palco "LA STORIA DEL MELODJ MECCA" con Dj Pery, Dj Meo, Dj Ebreo.



Live Percussion Frank Nastri, uno dei migliori Live performer in giro per il mondo, ha suonato ed affiancato nella sua carriera artisti di livello internazionali.



In consolle sul palco anche la nuova generazione del movimento afro, l'Afrogarden con Dj Steve e Dj Sanco.



Torna anche il "Negra" movimento afro che nel Riminese ha lasciato il segno con la musica di Dj Ghigo.



Un vero e proprio "Afro Raduno" una serata da non perdere, una serata che rimarrà nella storia.

INGRESSO 12 euro con salta fila acquistando il TICKET sul sito:

https://www.ticketsms.it/event/unbaxgyG

INGRESSO 15 euro in cassa il giorno dell'evento.

INFOLINE > 333 3225912

Via Alfonso Pinzon 227, 47814 Igea Marina RN.