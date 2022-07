Notte Rosa: partenza boom nella prima serata. La festa prosegue

Attualità

Rimini

| 13:42 - 02 Luglio 2022

Notte Rosa 2022.

Partenza alla grande per la Notte Rosa 2022. Nell'anno del ritorno nella sua collocazione tradizionale, il primo week end di luglio, la Notte Rosa regala alla riviera numeri da record.



Già nella prima giornata il Capodanno dell'estate ha visto una partecipazione entusiasmante a tutti gli eventi. Boom di pubblico per la Tim Summer Hits a Rimini. Tantissimi i giovani arrivati fin dalle prime ore del pomeriggio sotto il palco allestito in Piazzale Fellini, dove in serata si sono esibiti i cantanti del momento. Tra i più attesi Blanco, Ghali, Ermal Meta, Francesca Michielin, Arisa, Emis Killa, Achille Lauro, Loredana Bertè, J-Ax e tanti altri.



Successo anche per i concerti di Fiorella Mannoia a Gatteo, Malika Ayane a Misano, Dodi Battaglia a San Mauro Pascoli, Giusy Ferreri a Cesenatico, Elettra Lamborghini a Comacchio. Grande attesa anche per i fuochi d'artificio che allo scoccare della mezzanotte hanno illuminato di rosa il cielo della Riviera.



Il pink davvero protagonista in tutte le sue versioni: abiti, accessori, scarpe, cocktail, piadina, tutto rigorosamente rosa. Dai monumenti, alle strade, ai parchi di divertimento. Aquafan trasforma la sua scritta blu in rosa, Italia in miniatura che colora la spiaggia e Mirabilandia con i suoi spettacoli.



La festa prosegue e con il programma di domenica, che si apre con gli appuntamenti all'alba, la Notte Rosa 2022 si avvia alla conclusione con una serie di imperdibili appuntamenti.



Il 3 luglio a Bellaria Igea-Marina sarà il turno dell'amatissima Cristina D'Avena che ripercorrerà la sua carriera con alcuni dei suoi più grandi successi. Saranno presenti tanti ospiti, da Chiara Galeazzo a Francesco Sarcina delle Vibrazioni, per una serata all'insegna dell'intrattenimento, musica e colore dedicati a tutta la famiglia. Appuntamento al Porto canale alle ore 21.00. Ingresso gratuito.



Durante la Notte Rosa per omaggiare Franco Battiato, dopo il Ravenna Festival, anche la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini domenica 3 luglio 2022 propone nella meravigliosa cornice del Teatro Galli, una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l'Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini". (Ore 21.30 Ingresso a pagamento - Info: 0541.793811 biglietteria@teatrogalli.it)



Musica, ballo, teatro, letteratura saranno protagonisti dell'ultima giornata di questa Notte Rosa.



A Cattolica sarà la magia del Tango a tingersi di Rosa per creare un tramonto in musica, passionale e variopinto grazie all'esibizione dell'Orchestra L'Oro del Reno. Ingresso libero



Si ci allontaniamo dal mare e ci spostiamo al Teatro Aperto di Poggio Berni si svolgerà la manifestazione "La Notte Rosa in Collina 2022" dove il 3 Luglio, a cura della Compagnia Teatrale Mulnela, a partire dalle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo comico "Francesco Gobbi".



Mentre a San Giovanni in Marignano all' Arena Spettacoli via Fosso del Pallone la Notte Rosa celebra il mito di Mina. Sarà infatti l'evento ITINERARI LETTERARI ad omaggiare la più grande cantante italiana di sempre. A ripercorrere la vicenda umana ed artistica, dagli esordi come urlatrice, all'addio a quello schermo che l'aveva incoronata regina, a quella cultura bigotta che l'aveva estromessa e messa alla berlina per poi tornare in ginocchio a pregarla di tornare ad ammaliare e divertire gli italiani, ci sarà la narrazione di Emiliano Visconti a cui faranno da controcanto le reinterpretazioni del repertorio della Tigre di Cremona interpretate da una delle poche cantanti oggi in grado di farlo: Cristina di Pietro sarà sul palco assieme al suo quartetto composto da Mattia Guerra alla tastiera, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni a violoncello e contrabbasso. (ingresso libero Info: Ufficio informazioni Turistiche 0541.828124)



La Notte Rosa non è solo concerti e l'ultimo giorno sarà il cuore degli eventi che spazieranno tra lo sport, il food e le escursioni trekking.



A Riccione in occasione della 15° edizione del Festival del Sole domenica 3 luglio ore 21:30 piazzale Roma ospiterà la grande sfilata di tutti i gruppi partecipanti alla rassegna internazionale di ginnastica acrobatica a gruppi.



2000 atleti sfileranno per le vie di Riccione seguendo le bandiere delle 14 nazioni rappresentate, fino al palco situato in Piazzale Roma dove avrà luogo la cerimonia di apertura con inizio alle ore 21:30. Sul palco si alterneranno artisti locali e internazionali con esibizioni di ginnastica e danza per dare il benvenuto agli atleti giunti a Riccione. Al termine spettacolo di fuochi d'artificio.