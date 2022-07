Notte Rosa, esordio col botto: ecco il programma di sabato e domenica

Eventi

Rimini

02 Luglio 2022

La notte rosa a Rimini.

La Notte Rosa parte con un successo senza precedenti. Epicentro della serata che ha dato il via al capodanno dell'estate romagnola, piazzale Fellini, fra il mare, la ruota illuminata di rosa e il sogno del Grand Hotel. Qui si sono dati appuntamento migliaia e migliaia di giovani, famiglie, bambini per la "prima" riminese del festival della musica live "Tim Summer Hits", condotta dalla complicità di Stefano De Martino e Andrea Delogu.



A dare il via alla festa, Blanco, salito sul palco di Rimini fresco di 'stampelle' ma pieno di energia e di voglia di 'spaccare': non rivela a chi è dedicata 'Nostalgia', la sua ultima hit, ma si gode insieme a Michelangelo il calore di una piazza mai così affollata di giovani e teenager che con lui hanno iniziato a cantare e seguire senza sosta 4 ore di musica non stop. Tantissimi i big della canzone italiana e internazionale che hanno fatto da "colonna sonora" alla prima serata dell'evento televisivo. Una parata che ha visto sfilare sul palco alcuni tra i più importanti artisti del momento: Achille Lauro con 'Rolls Royce', Ghali con 'Pare', J-Ax e Shade, Sam Ryder direttamente dall'Eurovision, Alex il protagonista più amato e apprezzato della ventunesima edizione di Amici, Arisa con i suoi nuovi ritmi latini, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin che ha conquistato la piazza con il suo brano 'Bonsoir' che la lancia verso la conduzione di X Factor, Franco 126 e la "regina di periferia" Loredana Berté con 'Mare Malinconia'. La piazza si accende con l'arrivo del rapper Rhove che conquista la scena fra canti e applausi e scatena la piazza con la sua hit Shakerando, il nuovo tormentone dell'estate. Piazzale Fellini si trasforma in una grande disco a cielo aperto con i dj Gabry Ponte e con Lumix, che ha appena rappresentato l'Austria all'Eurovision. E ancora Lda, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi. A mezzanotte i fuochi all'unisono illuminano i 110 chilometri di costa, mentre sul palco di piazzale Fellini prosegue la maratona musicale davanti alle telecamere della Rai. A chiudere la prima serata Rocco Hunt & Elettra Lamborghini con le coreografie del nuovo singolo Caramello.



"Un'edizione straordinaria – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – partita con i grandi numeri delle edizioni migliori, anche grazie al ritorno della Notte Rosa nel suo contesto e nella sua collocazione originale, dopo due anni di 'esilio' ad agosto. Ed è di sapore 'originale' con numeri e presenze turistiche che richiamano quelle delle primissime edizioni, con evidente ricaduta economica e occupazionale eccezionale per Rimini e tutta la Romagna. Un'edizione da incorniciare non solo perché ci ha consentito di offrire un programma di musica e spettacoli finalmente a pieno regime, ma anche perché quest'anno per la prima volta l'evento porta Rimini, la Riviera e la Romagna nelle case di tutti gli italiani grazie al programma musicale in prima serata su Rai 2. Una vera novità per la Rai, che accende i riflettori sulla musica live dell'estate e una novità per Rimini che torna ad essere la piazza dell'estate italiana, confermando la vocazione ospitale e accogliente di questa terra. Un territorio che ha la musica nel suo dna, all'avanguardia nel lanciare nuove tendenze, che valorizza le proprie tradizioni e fa sentire gli ospiti protagonisti della loro vacanza. In tutto questo spicca la forza di un cartellone dove la musica sta accanto agli eventi culturali e d'intrattenimento e a un tessuto di attività unico in Italia. La Notte Rosa è tornata davvero a vedere rosa".



Sabato 2 luglio si replica con la seconda puntata del Tim Summer Hits che viene registrata da Rimini in occasione della Notte Rosa e che sarà possibile vedere in prima serata su Rai2 da giovedì 28 luglio. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia.



La prima serata della Notte Rosa riminese è proseguita lungo i 40 punti spettacolo e le 30 cantine dell'entroterra che si sono dati appuntamento sulla spiaggia dal bagno 1 al 150 per Un mare di Rosa: dieci chilometri di musica, lucine, suoni e giocoleria diffusa lungo la battigia. Tutto il lungomare ha visto una proposta diluita fra locali, comitati turistici, aperitivi negli hotel, piazzale Kennedy con Radio RDS, piazzale Benedetto Croce con tanti giovani per l'Afro Festival, fino alle melodie d'amore nella corte della Biblioteca Gambalunga per il compleanno di Francesca da Rimini.



Una serata che si è svolta in sicurezza: "E' stato predisposto – prosegue il Sindaco – un modello organizzativo imponente per quanto riguarda viabilità, controlli e sicurezza, in sinergia e collaborazione con i Comuni e tutte le forze dell'ordine. Un grande ringraziamento al contributo di tutti: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end".



La festa prosegue, ecco gli eventi in programma sabato e domenica (sul sito www lanotterosa.it il programma completo).







Sabato 2 luglio 2022

Rimini, Parco Fellini

Tim Summer Hits

Seconda giornata del Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che fa tappa a Rimini in occasione della Notte Rosa. La nuova e grande kermesse musicale celebra il ritorno della musica live, con un vero e proprio tour che tocca tre suggestive piazze italiane. Sei emozionanti serate (in onda su Rai2, Radio 2 e Radio Italia con cadenza settimanale), che portano la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali direttamente in "Piazza" e nelle case degli italiani, in compagnia dei grandi tormentoni dell'estate 2022.









sabato 2 luglio 2022

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150

Un mare di Rosa

La Notte Rosa in spiaggia continua anche sabato sera tra gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare (dal bagno 1 al bagno 150), vengono illuminati da un filo unico di lucine, poste a pochi metri dall'acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata che congiunge il Porto a Miramare. Lungo la "promenade" di sabbia illuminata, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata in un'atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall'acqua, per le degustazioni degli ospiti. "Un Mare di Vino" viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 53, sarà dedicato a Rimini Rebola: "Un Mare di Rebola" sarà un lounge dedicato esclusivamente alla rebola riminese nella sua iconica bottiglia. Alternati ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo: tra gli artisti presenti ci saranno Laura Benvenuti, Veronica Villa, Denise Pagliarani e Francesco Mussoni. Sabato 2 luglio, alle 23, a chiusura dei due giorni, lo spettacolo dei fuochi d'artificio si ripete dal bagno 76.

Ingresso libero in spiaggia, degustazioni a pagamento. Dalle ore 20.00







sabato 2 luglio 2022



Rimini, Piazzale Benedetto Croce



Rimini Afro Festival - Pink Edition



Due giornate di musica, in occasione della notte rosa 2022 da vivere in una location inedita con vista mare. Non solo musica, ma anche mercatino artigianale e street food.



Sabato 2 luglio, dalle ore 20.00 alle 04,00 DISCO RISING una serata speciale dove la musica si intreccia con performance d'arte. • Giuseppe Moratti • Matteo Pignataro • Giuseppe De Martino • Paolino Zlaia • Antfu**er • Animazione a cura di Gotica Event



Eventi organizzati dall'associazione Tana del Bianconiglio.



Orario: 18.00 -1.00







sabato 2 luglio 2022



Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro





Discoradio Party



Durante la Notte Rosa, sabato 2 luglio, dalle ore 22 la postazione Rds a Rimini in Piazzale Kennedy dal 27 giugno al 10 luglio, ospita il Discoradio Party: la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash.



Orario: 22.00 - 24.00 circa. Ingresso libero







sabato 2 luglio 2022



Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62



Rimini Beach Arena per la Notte Rosa



Elrow



In occasione della Notte Rosa, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado, nel fine settimana che festeggia il ritorno a pieno regime della Notte Rosa. Orario: dalle ore 16.00 Ingresso a pagamento







sabato 2 luglio 2022



Bagno 106/B, via Regina Margherita - Marebello Rimini



Notte Rosa Beach Party



Party in spiaggia by Carnaby Club & Cocobeach in occasione della Notte Rosa



Sabato 2 Luglio si balla sulla sabbia del Cocobeach (Bagno 106/B) con i DJ del Carnaby Club.



In console Ale Rossi, Dylan, Dani B. in spiaggia dalle 21:30 alle 00:00 con ingresso gratuito.



Dalle 00:00 alle 4:00 la festa continua al Carnaby Club (prevendite online). Alle console dei 3 piani: Ale Rossi, Dylan, Dani B., Dj Mesce + guests.



Orario: dalle 21.30







sabato 2 luglio 2022



Rimini, palata del porto



Rose Island



19.834 giorni dopo l'affondamento, riemerge l'Isola delle Rose. Durante il week-end della Notte Rosa, il mitico RockIsland del molo riminese diventa Roseisland, in ricordo della storia vera raccontata nel film con Elio Germano e Matilda De Angelis, L'isola delle Rose. Il mitico locale di Rimini si trasforma nel più piccolo stato indipendente al mondo, con la propria bandiera, la propria moneta e il proclama ufficiale del Ministro degli Esterni dell'isola: "Siamo e saremo uno scoglio che proteggerà e difenderà ogni amare". Il Roseisland illumina le acque e la sua piattaforma in mezzo al mare completamente di rosa per offrire una due giorni musica, good vibrations, Pink Flower Power per tutto il week end.

Programma di sabato:



19:30 Special Rose Island Dj Sunset ManuParty boy



20:56 Tramonto Music Sunset Ritual saluto al sole con aperitivo



Dalle 22:00 a notte Special PINK Dj Set Sottosopra



5:32 saluto all'alba con colazione all'Isola delle Rose con yoga, frutta, bomboloni e cappuccini.



Info: 0541 1497100 info@rockislandrimini.it







Sabato 2 luglio 2022



Rimini, Museo della Città Luigi Tonini



Buon Compleanno Francesca Da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022



Cinque continenti per il V canto. Francesca da Rimini, un mito senza confini



In conclusione delle celebrazioni del centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini in collaborazione con Musei Comunali e Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, organizza un Convegno Internazionale di studi su Francesca da Rimini, il mito d'amore più celebre e più amato della cultura occidentale.



Il convegno prevede l'intervento di dodici accademici dall'Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Tra questi Allison Cornish, presidente della Dante Society of America e Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca italiana.



Il Convegno e le iniziative a conclusione delle celebrazioni dantesche iniziate l'8 marzo 2021, si svolgono nel week-end della Notte Rosa che quest'anno cade nel giorno del compleanno di Francesca da Rimini e che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, "da Rimini". Il 1° luglio 1795 segna dunque l'incipit del suo mito di Eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di duemila artisti e a migliaia di opere in ogni forma espressiva.



Orario: 2 luglio: 9.30 -13.00



Ingresso libero Info: 0541.793851 musei@comune.rimini.it







Sabato 2 luglio 2022



Rimini, Evoteca via Serpieri 18°



Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa



Le Degustazioni di Evoteca per La Notte Rosa



Continuano le degustazioni guidate da Sommelier professionisti, di tre vini spumante che richiamano le tante sfumature del rosa. Un giro d'Italia in rosa, attraverso 3 tappe che porteranno a conoscere i territori, i produttori e alcune eccellenze enologiche italiane passando per l'Emilia-Romagna. Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa e dei loro migliori abbinamenti con dei piccoli assaggi: un piatto di salumi e formaggi accompagnerà il percorso degustativo dei vini per giocare con il giusto abbinamento.



Non mancherà la degustazione dell'olio extravergine di oliva per dare più gusto a questo viaggio tra le eccellenze d'Italia. Orario: dalle 19:30 alle 21:30 A pagamento



Info: 0541 451242 info@evoteca.it







sabato 2 luglio 2022

Via Maria Goja – Rimini

4° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Torna per la 4° edizione, la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e km 7 non agonistica che si disputa un circuito pianeggiante di 3.500 metri. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI. Tempo Massimo: 1h 30'

Clicca qui per le iscrizioni:

Orario: Ritrovo alle ore 17.30 al Bar Lunatico; Ritiro Pettorali: dalle ore 18.00 alle ore 19.00; Partenza alle ore 19.30 Pink Race competitiva e non competitiva

Quota di iscrizione obbligatoria Info: 328 4659162







sabato 2 luglio 2022



viale Beccadelli angolo viale Vespucci - Rimini Marina centro



Vespucci in rosa



Anche sabato 2 luglio, in occasione della Notte Rosa, l'Associazione Assovespucci anima in prima serata la passeggiata di Marina Centro con musica dal vivo, con musicisti che si esibiscono per l'occasione tra viale Beccadelli angolo viale Vespucci.Orario:



dalle ore 19 alle ore 21







sabato 2 luglio 2022



piazzetta San Martino (luogo di incontro) - Rimini centro storico



Rimini Felliniana



Passeggiata culturale in occasione della Notte Rosa



Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni, del divertimento, del mare. La visita guidata parte dalla sede Palazzo del Cinema Fulgor del Fellini Museum, il nuovo museo che mette in luce, con una modalità espositiva coinvolgente, l'opera e la figura di Federico Fellini, regista tra i più importanti al mondo.



Dopo aver visitato anche la sede di Castel Sismondo si entra all'interno del mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti.



La passeggiata culturale si conclude nel pittoresco Borgo san Giuliano, per ammirare i murales che immortalano alcuni personaggi felliniani.



A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.



Luogo di incontro: Piazzetta San Martino (al rinoceronte), ore 17.20 - partenza alle 17.30



A pagamento: €22 a persona (comprensivo di ingresso al Fellini Museum, al Cinema Fulgor e del noleggio delle radioguide).



Info e prenotazioni: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it







sabato 2 luglio 2022



Rimini, Fellini Museum



Visite guidate a Castel Sismondo



Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all'interno del Fellini Museo appena inaugurato.



Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it







2 – 3 luglio 2022



Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi



Marecchia Social Fest



Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori per un'estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento, per la Notte Rosa propone:



Sabato 2 luglio, arriva Rockwood, il rock contest per bande emergenti (alle ore 21), che dà la possibilità ai ragazzi di uscire dalla sala prove ed esibirsi davanti a un vero pubblico e a una giuria di esperti, con un vero service audio. A seguire, la Pink orchestra, il progetto tutto al femminile nato dalle allieve, ex allieve e insegnanti della scuola di Musica e banda giovanile Gioacchino Rossini di Castrocaro Terme e Terra del Sole.



Domenica 3 luglio (ore 21.00), il film d'animazione Valzer con Bashir, apre la rassegna Aspettando Cartoon Club. Il film ha portato al successo internazionale la figura del suo autore e regista Ari Folman.





domenica 3 luglio 2022



Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare



Concerto all'alba con Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi



Il suggestivo concerto all'alba in spiaggia è stato affidato a Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana, che compariranno all'alba della domenica 3 luglio sulla spiaggia delle terme di Miramare, nel consueto appuntamento con il pubblico più curioso della Notte Rosa. Al sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una impeccabile orchestra d'archi, suoneranno insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e all'Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. Repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell'alba.



Ore 5.00 circa. Ingresso gratuito Info: 0541 424011 info@riminiterme.it







domenica 3 luglio 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico



Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato



Omaggio a Franco Battiato



Solisti Juri Camisasca, Alice, Simone Cristicchi



La 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa anteprima: una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l'Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini".



Ore 21.30 Ingresso a pagamento



Info: 0541.793811 biglietteria@teatrogalli.it











La Notte Rosa a Torre Pedrera



A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera







sabato 2 luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:



La Notte Rosa: concerto con musica dal vivo e animazione



(Zona Privata Bagno Carlino 65)









La Notte Rosa a Rivazzurra







Giardini antistanti i bagni 120-128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra



A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra







sabato 2 luglio: Bancarelle al mare, animazione e serata in musica e spettacolo con Casadei Marco Danze Show.







domenica 3 luglio: Serata in musica con Inarrestabile Fucina, notti magiche 70 - 80 - 90.







Appuntamento alle ore 17 con il mercatino, alle ore 21.00 con gli spettacoli musicali.



Ingresso libero









La Notte Rosa della Milonga a Miramare







Nuovo Lungomare Spadazzi - Rimini Miramare



A cura del Comitato Turistico di Miramare







Sabato 2 e domenica 3 luglio appuntamento dedicato all'incanto e all'eleganza del Tango: il nuovo lungomare Spadazzi sarà animato da emozionanti e sensuali balli argentini.







Ore 21.30 Ingresso libero









La Notte Rosa a Rivabella







Piazzale Adamello - Rimini Rivabella



A cura del Comitato Turistico di Rivabella







Sabato 2 luglio a Rivabella la Notte Rosa è con HALLO CASADEI Show.



Balli, storie, musiche e cabaret per ricordare i Maestri Casadei.



Con i campioni di danze folk: Sandra Filippi, Mirko Ermeti, Elisa Fuchi, Christian Ermeti, Laura Pira, Matteo Giovanardi. E ancora racconti e cabaret di Andrea Vasumi.



Ore 21.00 Ingresso libero









La Notte Rosa a Viserba







piazza Pascoli, Rimini Viserba



A cura del Comitato Turistico di Viserba







Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di Viserba organizza tre giornate di musica ed intrattenimento per un messaggio di pace con i 'figli dei fiori', coinvolgendo anche i più piccoli.







Sabato 2 luglio Musica Live con la band The 69 Therapy "per ripercorrere le strade che portano al festival di Monterey, Woodstock e l'isola di Wight".







Domenica 3 luglio va in scena 'La notte rosa dei bambini' con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.





Orario: dalle 21.00 alle 23.30 circa. Ingresso libero