'Un mare di Rosa' sulla spiaggia di Rimini, tra degustazioni, musica ed eventi

| 12:07 - 02 Luglio 2022

Alcuni momenti della serata.

Dopo due edizioni di grande successo, “Un Mare di Rosa” torna a confermarsi come

evento clou dell’estate dopo una prima serata di grandi emozioni. Il maxi evento ha

esordito il 1° luglio nella prima delle due giornate dedicate ai festeggiamenti a riva, con Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco: pubblico entusiasta, programma su misura per

famiglie, centinaia di brindisi con i piedi nell’acqua segnano il successo dell’evento

per il terzo anno consecutivo.



Un Mare di Vino, le degustazioni a riva sempre più amate dal pubblico –

Tra i bagni 47 e 65 i banchetti degustazione delle migliori cantine di Strada dei Vini e

dei Sapori dei Colli di Rimini sono stati l’attrazione principale per gli amatori

dell’evento. Centinaia di brindisi anche al corner speciale dedicato a Rimini Rebola: i 16

produttori, tutti presenti, hanno fornito un’esperienza immersiva agli ospiti del lounge “Un Mare di Rebola”, con spiegazioni e racconti della loro produzione e dell’intero progetto rebola. In sottofondo, la musica dal vivo, affidata alle profonde e romantiche sonorità di Veronica Villa, Laura Benvenuti, Francesco Mussoni in duo e altre decine di artisti. A regnare sulla serata, la Baia del Gusto con le specialità argentine e lo street food

romagnolo, gustato sulle decine di panche e sedute allestite a ridosso dell’acqua. Un Mare di Vino replica, per quest’edizione, e torna anche sabato 2 luglio con le cantine e la musica live – a chiudere le celebrazioni, alle 23 di sabato, ultimo show pirotecnico direttamente dalla spiaggia.



Un palinsesto pensato per le famiglie- Le aree spettacolo di Un Mare di Fuoco

hanno animato la serata con 30 show su misura per le famiglie: le performance dei

mangiafuochi, danzatori, contorsionisti e giocolieri hanno fatto impazzire i bambini,

dal tramonto fino a tarda serata. Otto Mix, le ragazze di A-Nura e l’entertainer Maestro

Morris, tra le altre postazioni, hanno registrato più repliche di quelle previste da

programma a grande richiesta del pubblico. Show incantevole, come nelle edizioni

precedenti, quello de Il Grande Circo per Famiglie, con i suoi strampalati personaggi e i

suoi numeri divertenti, pieno da inizio a fine serata con una rassegna di quasi 3 ore

ininterrotte di spettacoli con mascotte, giocoleria e balli che hanno conquistato bambini di ogni età.



Aperta ufficialmente la prima mostra di sempre sulla riva del mare –

Inaugurata ufficialmente La Vita Dolce, un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero

che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, a cura di Gianni Donati e Pio

Sbrighi. La gente, incuriosita, ha passeggiato lungo la risacca alla scoperta dei volti meno

noti di Rimini, scoprendola granello dopo granello in una nuova veste, in una nuova

immagine. Accompagnati dal curatore che ha illustrato il viaggio lungo 2 km di emozioni, nostalgia e ironia, gli ospiti-visitatori hanno preso parte ad un’inaugurazione storica: La Vita Dolce è la primissima esposizione mai realizzata sulla battigia. La mostra rimarrà allestita fino alla fine di agosto, su 100 plance a riva tra il bagno 47 e il bagno 100 di Rimini Sud.