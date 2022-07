Teatro Dimora di Mondaino, dal Pnrr 200mila euro per efficientamento energetico

Attualità

Mondaino

| 10:38 - 02 Luglio 2022

Teatro di Mondaino.

L'Amministrazione Comunale di Mondaino e l'Associazione culturale l'Arboreto hanno ricevuto il contributo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Dimora, con il contributo richiesto, il massimo possibile per la tipologia dello spazio teatrale.



Un contributo pubblico di 200 mila euro, su un preventivo di 250 mila euro che serviranno per rinnovare gli impianti energetici dello spazio teatrale, che sarà maggiormente connesso con le nuove esigenze di rinnovamento e risparmio degli impianti energetici, particolarmente indicativi per il Teatro Dimora che si trova in un contesto naturale e paesaggistico di assoluto valore ambientale. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il cronoprogramma dei lavori e l'applicazione degli interventi previsti.



«Grazie al sindaco Massimo Giorgi, alla Giunta e agli Uffici tecnici del Comune di Mondaino, ai progettisti e ai professionisti esterni che hanno collaborato alla realizzazione della domanda – commenta Fabio Biondi, direttore artistico de L'arboreto - Teatro Dimora –. Grazie soprattutto alla comunità di Mondaino che ha sempre sostenuto l'attività del teatro nel bosco dell'Arboreto, e potrà usufruire di uno spazio teatrale ancora più moderno ed efficiente, all'insegna della sostenibilità e del risparmio energetico».