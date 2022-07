Baseball, San Marino vince gara1: Godo battuto 8-1

Sport

Repubblica San Marino

| 09:31 - 02 Luglio 2022

Il lanciatore Quevedo.



Ottimo avvio di weekend per il San Marino Baseball, che in gara1 con Godo ha la meglio per 8-1 grazie a una buona prova generale di squadra. Sono nove giocatori a centrare almeno una valida, mentre sul monte il pitcher vincente è Quevedo, con Rienzo perfetto nei suoi due inning e Kourtis con tre strikeout per chiudere al 7°.



LA CRONACA. Garcia del Toro comincia con tre strikeout, ma al 2° qualcosa cambia. È Ustariz il primo a battere valido, seguito, dopo il primo out, da Morresi. Pieternella è il secondo eliminato (al piatto), con Batista a tenere vivo l’inning grazie alla base ball che riempie i cuscini. Alla battuta Erick Epifano, che comincia la sua serata con un prezioso singolo che porta a casa i due punti del 2-0.



Al 3° Quevedo concede due basi ball, con Monari a toccare la valida che vuol dire vantaggio sammarinese dimezzato: 1-2. Un riavvicinamento che dura poco, perché nella parte bassa della stessa ripresa Celli va col singolo, Angulo lo porta a casa con il doppio del 3-1 e Morresi centra la seconda valida in due turni al piatto, il singolo che vuol dire 4-1. È soprattutto una serata di grande continuità dell’attacco, questa del venerdì. Al 4° ecco una super valida di gambe di Leo Ferrini, che poi ruba la seconda e infine vola a casa, con due out, sul singolo di Angulo per il 5-1.



Sul monte, dopo le quattro riprese di Quevedo, due inning perfetti di André Rienzo. Al 5° i Campioni d’Italia chiudono i conti e lo fanno attaccando subito bene l’inning. Si comincia con la valida di Leonora, poi base ball a Morresi, doppio di Pieternella del 6-1, volata di sacrificio di Batista per il 7-1 e doppio di Epifano per l’8-1. Kourtis al 7° chiude senza problemi, gara1 è di San Marino.



IL TABELLINO



SAN MARINO BASEBALL – HORT@ GODO 8-1



GODO: L. Servidei ss (0/3), Monari (Casadio) 1b (1/3), Evangelista dh (0/3), G. Meriggi ed (1/2), D. Meriggi es (0/3), Sabbatani r (1/3), M. Servidei 3b (0/2), Bucchi 2b (0/3), Tanesini ec (0/1).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/4), Celli ec (1/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/1) 2b (2/3), Ustariz 1b (1/3), Leonora es (1/4), Morresi r (2/2), Pieternella dh (1/3), Batista ed (0/1), Epifano ss (2/3).



GODO: 001 000 0 = 1 bv 3 e 0

SAN MARINO: 022 130 X = 8 bv 12 e 0



LANCIATORI: Garcia del Toro (L) rl 4, bvc 8, bb 2, so 9, pgl 5; Grado (r) rl 1, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 3; Galli (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Quevedo (W) rl 4, bvc 2, bb 2, so 5, pgl 1; Rienzo (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Kourtis (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0.



NOTE: doppi di Angulo, Pieternella ed Epifano.