Riccione, a spasso all'alba e al tramonto: tornano le Passeggiate della salute

Riccione

| 08:14 - 02 Luglio 2022

Tornano le Passeggiate della salute a Riccione dal 7 al 28 luglio con appuntamenti nei weekend e durante la settimana. Si tratta di 5 passeggiate gratuite per riccionesi e turisti, di massimo 15 persone per allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra. Cinque diversi percorsi nelle prime ore della giornata e al calar del sole.

Le passeggiate sono gratuite per gli utenti. Gli incontri sono tenuti da Beatrice Eugenia di Pisa docente all'Università Primo Levi di Bologna di corsi dedicati alla Consapevolezza e meditazione e Master in Neuroscienze Mindfulness e Pratiche Contemplative UNIPI.



Programma



Giovedì 7 luglio ore 19 Passeggiata veloce e respirazione consapevole dalle Terme al Centro Commerciale Perlaverde

Sabato 09 luglio ore 8 Meditazione camminata e cenni di mindfulness per gestire lo stress dal Centro Commerciale Perlaverde lungo il Parco degli Olivetani fino al Porto di Riccione.

Sabato 16 luglio ore 8 Camminata veloce dal porto a Misano e cenni di Mindful Eating per chi vuole fermarsi a colazione

Sabato 23 luglio ore 8 Passeggiata mindful sul mare. Partenza all'altezza del bagno 63

Giovedì 28 luglio ore 19 Passeggiata consapevole: emozioni al centro.

Prenotazione obbligatoria al 335 7231625

Ad ogni partecipante verrà consegnata la mappa del percorso in digitale o cartacea.