Piada in regalo ai turisti in partenza da Riccione

Attualità

Riccione

| 08:03 - 02 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Terminare le vacanze con un sorriso e portar con sé la voglia di ritornarci presto. E, ad accompagnare nel viaggio di ritorno i turisti, da quest'anno, a Riccione, non ci saranno solo ricordi e emozioni, ma anche "Meraviglie di piadina", un inedito omaggio che racchiude il sapore più tipico e celebre della Romagna: la Piadina. Ogni giorno, nel periodo estivo, sono oltre 7000 le auto di turisti che lasciano Riccione, ma, questa volta, la fila al casello sarà l'occasione per un saluto più che mai "gustoso".



Infatti, a partire da domenica 3 luglio, e per tutte le domeniche del mese, a partire dalle 15.00, prima del casello autostradale di Riccione in via Berlinguer, lo Staff di Riccione Piadina regalerà una confezione di "Meraviglie di Piadina" ad ogni auto per salutare tutti i turisti in partenza dalla Perla Verde con l'invito a tornare in Romagna e a visitare anche la nuovissima attrazione "Piadina Experience". Il nuovissimo museo, inaugurato lo scorso 27 giugno, dedicato al simbolo della Romagna gastronomica, il "pane nazionale dei Romagnoli". Il Piadina Experience è, infatti, un viaggio che celebra la Romagna, il territorio e le materie prime di cui è composta la piadina. Attraverso un percorso multimediale, i visitatori sono trasportati in un vero e proprio viaggio nel mondo della piadina, dal Neolitico ai giorni d'oggi, alla scoperta della storia più antica fino all'evoluzione moderna, il tutto raccontato da veri romagnoli Doc.



"È un gesto di cordialità romagnola verso coloro che hanno passato le vacanze a Riccione, li salutiamo con quella che è il simbolo della Romagna: la Piadina, sperando che tornino presto a trovarci, tutto l'anno, e che vengano a scoprire la Magia della Piadina al nostro nuovissimo Piadina Experience. Grazie al Comune di Riccione che ci ha dato il permesso di attuare questa azione nuova e straordinaria per coccolare e ringraziare i nostri turisti, stimiamo di distribuire gratuitamente in un pomeriggio oltre 7.000 confezioni di Piadina con una borsina dedicata: Souvenir dalla Romagna - dice Roberto Bugli, proprietario di Riccione Piadina e ideatore del museo Piadina Experience - È vero che quando le vacanze finiscono c'è sempre un po' di nostalgia, ma stavolta i turisti potranno lasciare Riccione con un bel sorriso, un gustoso souvenir di piadina, e tanta voglia di tornare presto a trovarci".