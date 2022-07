Calcio Prima, Riccione FC 1926: i movimenti di mercato

Sport

Riccione

| 19:54 - 01 Luglio 2022

Il Riccione è al lavoro con il ds Leardini, mister Iencinella e il dg Maffei per allestire il nuovo organico che disputerà il campionato di Prima Categoria. Confermato tra i pali Masini Nicola (96) a cui farà compagnia Giacomo Ferri (2006). Il reparto difensivo parte con capitan Luca Olivieri (89), seguito da Riccardo Bencivenga (95), Francesco Fini (89), Simone Imola (89), Giacomo Lotti (96). Integrano il reparto gli ex Spontricciolo Mattia Borgognoni (2001), Simone Fabbri (2002), Filippo Ioli (2000) e dalla Juniores Riccione Nicola Mansolillo (2002).

Tanta qualità a centrocampo con le conferme di Gueye Sidy Bara (2000), Denys Klivchuk (1999) e Samuele Magrotti (2003). Completano il reparto Alessandro Brisigotti (1994) e Alessio Cugnigni (2001) dallo Spontricciolo, Riccardo Colonna (1999) dalla Vis Novafeltria e Matteo Del Bue (2006) Juniores Riccione.

Il reparto offensivo vede le conferme di Bruno Amati (1998) e Riccrado Dragoni (1991) completato dagli arrivi degli ex Spontricciolo Filippo Capriotti (1992) e Fabio Fantini (2001). L'organico dei Cavalieri di San Martino è pronto per lanciare la sfida.