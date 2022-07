Calcio Promozione, Gabicce Gradara: ecco Mani, l'under Santarini e l'esperto Tombari

Sport

Gabicce Mare

| 18:47 - 01 Luglio 2022

Da sinistra Varrella, il ds Cipriani e Lepri.



Il Gabicce Gradara ufficializza l’arrivo di altre tre pedine. Si tratta del laterale difensivo Mattia Santarini, del difensore Massimo Tombari e del centrocampista Kristjan Mani.

Il primo è un esterno destro difensivo della classe 2002, cresciuto nel Rimini Calcio e nell’ultima stagione al Tropical Coriano (Eccellenza Romagna), un giocatore con buone doti di spinta e che cerca di ritagliarsi uno spazio importante dopo essersi affacciato al palcoscenico della serie D con alcune presenze.

Al centro della difesa Massimo Tombari, un veterano (classe 1986), proveniente dal Torconca dopo aver vestito le maglie di Jesi e Vis Pesaro in serie D, del Cattolica in Promozione ed in Eccellenza. Un giocatore nativo di Gabicce e che quindi ritorna a casa. Garantisce esperienza e carisma.

A centrocampo arriva un altro giocatore del Torconca. Si tratta di Kristjan Mani (99), cresciuto nel Rimini, poi alla Savignanese, Cattolica e Fya Riccione. Giocatore di talento e col fiuto del gol, essendo versatile tatticamente può essere schierato anche come trequartista o seconda punta. “E’ molto giovane, per le sue ottime qualità il campionato di Promozione gli sta stretto – spiega il ds Cipriani – contiamo che con la nostra maglia faccia il salto di qualità. Ci aspettiamo molto da lui. Quanto a Tombari, per lui parla il curriculum. Si giocherà con Varrella e Lepri le due maglie di centrale. Santarini è un giovane promettente: qui potrà dimostrare il suo valore”.





Le tre nuove pedine vanno ad aggiungersi ai quattro volti nuovi già annunciati giorni fa: il portiere Renzetti, i difensori Varrella e Lepri, il centrocampista Casoli.

Della rosa della scorsa stagione confermati Di Addario e Grandicelli e gli under Ulloa, Montebelli e Ciaroni. Oltre a Vegliò, Maggioli e Serafini, non ritroviamo invece i difensori Costa, Difino, Passeri, Sabattini e Granci (motivi di studio); i centrocampisti Grassi e Vaierani; gli attaccanti Roselli e Cinotti.

“A tutti loro e in particolare a quelli di più antica milizia va il sentito ringraziamento della società per aver vestito con onore la maglia del Gabicce Gradara – sottolinea il ds Filippo Cipriani – Si chiude una pagina del club e se ne apre un’altra che speriamo sia ricca di soddisfazioni. Siamo al lavoro per completare la rosa: siamo concentrati nella ricerca di alcuni under 2003 e 2004 e due over”.