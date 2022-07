Calcio RSM, Tre Penne: presentata la lista Conference League

Sport

Repubblica San Marino

| 18:33 - 01 Luglio 2022



Tra meno di una settimana ripartirà la stagione del Tre Penne, con la prima gara ufficiale in programma: la sfida ai bosniaci del FK Tuzla City nel primo turno preliminare di UEFA Europa Conference League.

Ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla rosa che ha chiuso la passata stagione, con alcuni giocatori che non prenderanno parte all’impegno europeo per motivi di lavoro. A queste defezioni vi ha posto rimedio il direttore sportivo Maurizio Di Giuli, che ha raggiunto l’accordo con alcuni giocatori per la loro permanenza nelle due partite di luglio.

Tra questi c’è il portiere classe 2001 Matteo Forti, per lui la scorsa stagione trascorsa in Serie D con la maglia del Chieti. Si aggregano al Tre Penne anche qualche conoscenza del calcio sammarinese: dal Faetano arriva il mediano senegalese Assane Fall, l’ex Folgore Umberto Semeraro e il centrale difensivo ex Libertas Riccardo Tisselli che ha militato, inoltre, tra le fila del Diego, Savignanese e Romagna Centro. Infine, sarà della spedizione anche l’ex Athletic Poggio Giacomo Sulpizio, attaccante classe 1998.

Presenti anche i due nuovi acquisti, annunciati nel corso della scorsa settimana: il difensore Antonio Barretta e Lorenzo Dormi, alle prime uscite con la maglia del Tre Penne.



LA LISTA UEFA

Badalassi Imre ATTACCANTE 08/02/1995

Barretta Antonio DIFENSORE 19/09/1995

Cauterucci Piero DIFENSORE 06/04/1999

Ceccaroli Luca ATTACCANTE 05/07/1995

Cesarini Davide DIFENSORE 16/02/1995

Chierighini Alfredo PORTIERE 07/02/1966

Cibelli Enrico ATTACCANTE 14/07/1987

Dormi Lorenzo ATTACCANTE 11/02/1995

Fall Assane CENTROCAMPISTA 26/02/1994

Forti Matteo PORTIERE 03/03/2001

Grillo Danny CENTROCAMPISTA 04/09/1998

Lombardi Nicolas DIFENSORE 21/05/1995

Pieri Riccardo ATTACCANTE 27/10/1994

Righini Luca CENTROCAMPISTA 25/12/1990

Semeraro Umberto CENTROCAMPISTA 09/02/1992

Semprini Pietro ATTACCANTE 27/01/1993

Sulpizio Giacomo ATTACCANTE 07/11/1998

Tisselli Riccardo DIFENSORE 29/07/1997

Vandi Paolo DIFENSORE 23/09/1994

Zafferani Giacomo CENTROCAMPISTA 16/07/1996

Zambetti Fabio Nicola PORTIERE 29/11/1998

Zonzini Kevin CENTROCAMPISTA 11/08/1997