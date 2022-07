Notte Rosa, spazio virtuale per assistenza e tutela delle donne

Attualità

Rimini

| 17:04 - 01 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

'Non una di meno' metterà in campo per la Notte Rosa sulla riviera romagnola uno spazio virtuale di tutela delle donne. L'associazione, che nel weekend delle penne nere dello scorso maggio ha fatto emergere le segnalazioni di molestie e violenze su donne, ha deciso di attivare nella tre giorni di festa (da oggi a domenica) un canale Telegram in collaborazione con l'associazione Donnexstrada. Chiunque si senta minacciato durante la manifestazione potrà scrivere un messaggio nella chat @direttexstrada specificando la città, la strada che dovrà percorrere e se preferisce una diretta pubblica o privata. Uno dei volontari avvierà una videochiamata che durerà finché l'utente non sarà al sicuro. In caso di aggressione durante la diretta, il volontario chiamerà il 112 e registrerà la videochiamata con l'obiettivo di avere una testimonianza digitale dell'accaduto. "Tale iniziativa - spiega Non una di meno - intende inoltre sottolineare l'assenza delle istituzioni per quanto riguarda le politiche di prevenzione della violenza di genere e di riduzione del danno durante i grandi eventi".