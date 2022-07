Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione: la schacciatrce è Martina Gabellini

Sport

Riccione

| 17:01 - 01 Luglio 2022

Martina Gabellini.

La Lasersoft Riccione Volley ufficializza l’arrivo di Martina Gabellini, schiacciatrice classe 1994, che supporterà l’attacco di Riccione nella stagione 2022-2023. Arrivo importante quello di Martina, la quale arriva a Riccione dopo aver sempre giocato dalle giovanili fino alla serie B2 nelle fila del Cattolica, che porterà potenza in attacco e fisicità alla formazione di coach Piraccini.



Queste le parole di Martina: "Quest'anno per me sarà una doppia sfida. Oltre al campionato, infatti, sarà la mia prima stagione in una squadra diversa dal Cattolica Volley. Sono emozionata ed entusiasta di condividere questa esperienza con Riccione.

Ho già avuto modo di conoscere la società aiutando durante gli allenamenti del settore giovanile e mi sono trovata davvero bene!

Sono fiduciosa di trascorrere un campionato ricco di bei momenti e soddisfazioni.

Io ce la metterò tutta".



La carriera di Martina Gabellini



-2021/22 serie B2 Cattolica Volley

-2019/20 Beach Volley

-2018/19 Beach Volley

-2017/18 Serie C Cattolica Volley

-2016/17 Serie C Cattolica Volley

Anni precedenti serie D e settore giovanile Cattolica Volleyattolica Volley