Poste San Marino dedica un francobollo a Ivan Graziani nel 25° anno dalla scomparsa

| 16:39 - 01 Luglio 2022

I francobolli emessi da Poste San Marino.

Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica parteciperà al MaledetteMalelingue Festival dedicato al celebre cantautore Ivan Graziani, che si terrà a Novafeltria dal 7 al 9 luglio.

Per l'occasione è stata emessa una tiratura di 30mila foglietti dedicati all'indimenticato cantautore, scomparso 25 anni fa. Saranno disponibili presso lo stand in via del Fiume nella giornata di sabato pomeriggio 9 luglio.



Valori: foglietto formato da n.4 valori da € 1,10

Tiratura: 30.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 131⁄4 x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 137 x 101 mm

Per gentile concessione: Bischi Graziani Anna Maria, Graziani Tomaso e Graziani Filippo