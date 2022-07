Coronavirus: a Rimini 656 nuovi casi, un decesso

Attualità

Rimini

| 16:30 - 01 Luglio 2022

Nel riminese si registrano 656 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Nei primi cinque giorni della settimana i casi sono stati 2858, una settimana fa nello stesso arco temporale sono stati 2044 (+28,5%). Deceduto un 95enne, in terapia intensiva rimane un paziente ricoverato.



In regione in totale sono 7 i decessi, mentre i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 24 (-4, per quattro dimissioni e zero nuovi ricoveri), l’età media è di 65 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 998 (+14).



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di venerdì sono state somministrate complessivamente 10.586.764 dosi; sul totale sono 3.794.071 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.923.312.