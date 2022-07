Grandi artisti, concerti all'alba e tanto altro: la Notte Rosa prosegue anche sabato e domenica

Eventi

Rimini

| 16:20 - 01 Luglio 2022

La serata di anteprima della Notte Rosa in piazza Cavour a Rimini.

La Notte Rosa è entrata nel vivo. Dopo l'anteprima di ieri sera giovedì 30 giugno, oggi, venerdì 1 luglio la Riviera Romagnola inizia a tingersi di rosa con una serie di appuntamenti volti a scaldare l'atmosfera di festa, proseguono gli eventi del Capodanno dell'estate lungo i 110 Km di costa, ma anche nei borghi, tra i castelli e sulle colline.





Ad "aprire le danze" al vastissimo programma della Notte Rosa, che quest'anno ha scelto come claim il messaggio di pace, serenità e amore racchiuso nelle parole "Pink&Love", è stato "Vai con il liscio" l'evento dedicato alla musica della tradizione romagnola. Una piazza Cavour gremita che ha visto le tantissime persone arrivate a Rimini per ballare a suon di mazurka, liscio e valzer in attesa della Notte Rosa. E sempre a Rimini, a Torre Pedrera, i protagonisti della festa sono stati i bambini a cui è stata dedicata "La Notte Rosa per i bambini". A scaldare i motori della festa, sempre a Rimini ci ha pensato l'Insolitour con le sue visite guidate teatralizzate. Mentre a San Mauro Pascoli si è aspettata la notte rosa ridendo grazie alla "Pink Comedy Arena".











Dopo Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini e Malika Ayane arriva alla Notte Rosa un'altra voce femminile, la regina della musica italiana: Patty Pravo. La grande artista, icona della musica italiana, torna in concerto dal vivo domani 2 luglio dalle 21.00 con "Bionda". La Notte Rosa regala al pubblico uno spettacolo imperdibile di una delle più grandi interpreti della canzone che porterà sul palco di Piazza 1° Maggio di Cattolica successi, ricordi, aneddoti e contributi video.







In occasione della Notte Rosa, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, sabato 2 luglio ci sarà elrow. Nato nel 2010 a Barcellona, elrow negli anni è divenuto uno spettacolo unico, che va in scena in tutto il mondo, concepito come un vero e proprio festival con musica, allestimenti e scenografie che lo rendono ogni volta diverso da se stesso. L'artista spagnolo approda per la prima a volta a Rimini, nella versione El Bosque Encantado: un bosco colorato e intenso, dove il pubblico sarà in compagnia di elfi, farfalle e della miglior musica elettronica, la stessa che elrow porta sempre con sé da Ibiza e Las Vegas.







Sempre sabato 2 luglio, a Comacchio la Notte Rosa prosegue con altri importanti nomi del panorama musicale italiano: i The Kolors alle 22.00 saliranno sul palco del Lido delle Nazioni (in viale Jugoslavia).







Durante la Notte Rosa per omaggiare Franco Battiato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il Ravenna Festival presenta alle 21.00 la "Messa arcaica" e "Canzoni mistiche" sul palco del Pala de Andrè (v.le Europa 1) dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come Juri Camisasca, Alice e Simone Cristicchi (per info e acquisto biglietti ravennafestival.org). Replica a Rimini il 3 luglio in occasione della Sagra Musicale Malatestiana.







E a Ferrara, sabato, in una location d'eccezione e di grande fascino storico, il Giardino della Certosa monumentale, l'Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito si esibiranno al tramonto nel concerto "Mozart, le donne, gli amori".







Intanto a Rimini prosegue per la seconda serata la Tim Summer Hits, nuova e grande kermesse musicale targata Rai2, che celebra il ritorno della musica live in Tv, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Anche Sabato 2 luglio sul palco allestito in Piazzale Fellini a partire dalle ore 21.00 saliranno alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana ed internazionale, tra i big già annunciati - Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Blanco, Bob Sinclair, Clementino, Emis Skilla, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Ghali, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote – a cui si aggiunge Achille Lauro.







Alle prime luci dell'alba di domenica 3, la Notte Rosa si avvia alla conclusione, fino al tramonto si alterneranno eventi ed iniziative dedicate alla musica ma anche al benessere. Come tradizione al sorgere del sole la riviera adriatica si risveglia in una esplosione di luci, suoni e colori per dare il benvenuto al nuovo giorno.



Torna, infatti, l'atteso appuntamento con i suggestivi concerti all'alba: a Riccione Marina Rei si esibirà all'interno della rassegna "Albe in controluce" alle 5.15, (bagni 18, 19 e 20) mentre a Rimini sulla spiaggia di Riminiterme (v.le Principe di Piemonte, 56) Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi suoneranno insieme a importanti jazzisti italiani e all'Orchestra Rimini Classica un repertorio di sonorità particolarmente emozionanti e in sintonia con l'atmosfera dell'alba. Sempre a Rimini al RockIsland (che per il weekend della Notte Rosa si trasforma in RoseIsland) alle 5.32 saluto all'alba con colazione all'Isola delle Rose con yoga, frutta, bomboloni e cappuccini.







Anche Ferrara sarà teatro dell'alba in rosa. Alla Certosa Monumentale "Alba di suoni", il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, alle 6.00 si esibirà in un concerto informale nel Giardino della Certosa. Sempre in provincia di Ferrara, a Codigoro, Musica e Parole all'Alba a cura di Kontemp Musik di Mezzogoro e Letture di Milena Medici del gruppo Gad Amici del Teatro.







Bertinoro festeggia l'alba della Notte Rosa alle 5.33 in Piazza Libertà con "Le Galline Pensierose" di Luigi Malerba lette da Valerio Corzani e la musica dell'Ensemble La Lusignola.