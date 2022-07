Sant'Agata Feltria, Emma Petitti incontra il neo eletto sindaco Goffredo Polidori

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:16 - 01 Luglio 2022

Emma Petitti e Goffredo Polidori.

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha fatto visita al neo eletto sindaco di Sant'Agata Feltria, Goffredo Polidori. Presente all’incontro anche l’assessore Emanuel Peruzzi.



«L’occasione è stata preziosa per conoscersi e per affrontare alcune tematiche che interessano particolarmente questo territorio – spiega Petitti –. In primis voglio farmi carico dell’impegno regionale per i finanziamenti utili alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 8, caratterizzata da un’elevata mole di traffico, in particolare di mezzi pesanti che si recano nella zona produttiva del luogo e si dirigono poi sulla E 45 in località Sarsina. Nell’estate del 2019 la Regione Emilia-Romagna stanziò 200.000 euro per la sistemazione e messa in sicurezza della SP8 di Sant’Agata Feltria, ma ora occorrono altre risorse per una ulteriore opera di migliorìa. Non mancherà poi l’attenzione regionale per gli interventi da realizzare in tema di dissesto idrogeologico, purtroppo numerosi e frequenti in zona.



Inoltre – continua Petitti - crediamo sia importante attivare una sinergia per una progettualità che riguardi l’ambito turistico e culturale della zona e la Regione Emilia-Romagna potrà impegnarsi nell’individuare le attività e le potenzialità da promuovere e sostenere. Infine ho sottolineato l’importanza di attenzionare i bandi regionali, in particolare quelli indirizzati alla rigenerazione urbana, visto che l’amministrazione ha intenzione di investire nel recupero di patrimonio da riqualificare».