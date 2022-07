Santarcangelo, donazione Avis a Ven èulta per sostenere rifugiati ucraini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:49 - 01 Luglio 2022

Danilo Rinaldi, Fabio Camagni e Giorgia Spada.

Avis Santarcangelo va in sostegno del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta con una donazione che finanzierà attività destinate ai rifugiati ucraini presenti a Santarcangelo. La consegna del contributo è avvenuta questa mattina (venerdì 1° luglio) alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi che ha accolto in municipio Fabio Camagni, presidente di Avis Santarcangelo, e Giorgia Spada, referente del gruppo Ven èulta.

“Ringraziamo Avis Santarcangelo per la donazione, che si dimostra sempre attenta alle necessità del territorio – affermano la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – e il gruppo Ven èulta che in poco più di un anno e mezzo dalla sua formazione ha già fatto tanto per la nostra città”.



“Nato nel pieno della pandemia, il gruppo ha sempre lavorato al fianco dell’Amministrazione comunale nel sostegno ai nuclei fragili e a rischio di emarginazione – proseguono la sindaca Parma e l’assessore Rinaldi – organizzando campagne di raccolta fondi e altre iniziative di beneficienza. Iniziative che non si sono fermate con la pandemia ma che sono state fondamentali anche nell’ambito dell’emergenza ucraina: oltre ai 200 residenti santarcangiolesi in difficoltà seguiti dai volontari, sono stati circa 80 i profughi ucraini che hanno ricevuto beni di prima necessità, una mano amica in uno dei momenti più drammatici che possa affrontare un essere umano”.

Nei mesi estivi l’attività di Ven èulta si sospende per riprendere poi a pieno regime a settembre: per qualsiasi necessità resta comunque possibile contattare i Servizi sociali del Comune (palazzo municipale primo piano, scala A) al numero 0541/356234 o all’indirizzo mail servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it.