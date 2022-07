Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:40 - 01 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Nella notte fra lunedì 4 e martedì 5 luglio la rotatoria fra la strada provinciale 14 Santarcangiolese e Pontaccio Macello sarà interessata da lavori di asfaltatura.

L’intervento commissionato dalla Provincia di Rimini verrà eseguito nelle ore serali per ridurre l’impatto sul traffico e proseguirà per tutta la notte. La strada non verrà chiusa al passaggio degli automezzi, ma potrebbero verificarsi dei rallentamenti.