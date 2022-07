Al via il Festival San Leo 2022 tra omaggi e ricordi di Isabella De' Medici ed Ennio Morricone

Eventi

San Leo

| 15:34 - 01 Luglio 2022

Fortezza di San Leo - foto di Andrea Bonavita.

"La canzone di Isabella De' Medici", che fa parte del progetto "Le Vie dei Medici - Museo diffuso en plein air", è il titolo della conferenza di Patrizia Vezzoni, che aprirà domani, sabato 2 luglio alle ore 21.30 nel Palazzo Mediceo (piazza Dante Alighieri), il cartellone del Festival di San Leo 2022. Un appuntamento inserito da quest'anno nella rassegna del Festival teatrale de "I Borghi più belli d'Italia" che riunisce gli eventi organizzati nei "Borghi più belli d'Italia" emiliano-romagnoli e il cui sito internet, con l'intero programma, si trova qui.

Concerti, serate e performance dedicati per l'occasione a Federico da Montefeltro, di cui ricorre il sesto centenario dalla nascita.



Alla serata inaugurale seguirà, domenica 3 luglio, "La notte delle ocarine". Un concerto per settimino di ocarine con Ugo Galasso, Simone Bensi, Martino Noferi, Marco Di Nanno, Paolo Fanciullacci, Alessandro Piccinetti e Filippo Brilli. L'evento si svolgerà nel Torrione della Fortezza.



Mercoledì 6 luglio sarà la volta dell'omaggio a Ennio Morricone grazie al Quintetto Cabiria formato da Stefano Nanni (pianoforte), Gianluca Nanni (batteria e percussioni), Luciano Zadro (chitarra elettrica), Matteo Salerno (flauto) e Stefano Travaglini (contrabbasso). Lo spettacolo è a ingresso gratuito e si terrà in piazza Dante Alighieri.



Il 7 luglio spazio a "La Congiura di Carnevale" dove risuoneranno i capolavori di Camille Saint-Saens, Darius Millaud e Giovanni Sollima. L'esecuzione delle melodie sarà affidata a Cristina Donnini e Scilla Lenzi (Duo Nuages) (pianoforte), Valentina Ciardelli (contrabbasso), Stefano Marzi (clarinetto), Damiano Puliti (violoncello), Marcello Puliti (viola), Luca Marino (xilofono), Alan Freiles Magnatta (violino) e Marco Papeschi (violino). Il concerto si terrà nel Palazzo Mediceo.



A conclusione della prima settimana di eventi, domenica 10 luglio alle ore 18, andrà in scena "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le audaci imprese .... di Federico da Montefeltro". Opera di teatro musicale interpretata ed eseguita dai partecipanti al Campus Nazionale dei Licei musicali, con testi di Marco Papeschi, direttore artistico del Festival e direttore dell'Orchestra del Campus nazionale dei Licei Musicali con musiche di Marco Bucci. L'evento si terrà alla Fortezza.



Laddove non indicato diversamente gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. Il biglietto d'ingresso, se non indicato come gratuito, ha un costo di 15 euro per l'intero e di 10 euro per il ridotto.