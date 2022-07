Calcio B, Arpili e Vagnini nello staff del Sud Tirol di cui Bravo è il ds

Sport

Rimini

| 15:32 - 01 Luglio 2022

Da sinistra Arpili, mister Zauli e Vagnini.

Nel Sud Tirol neopromosso in serie B in cui il ds è l'ex Rimini Paolo Bravo, si ingrossano le file dei romagnoli. Nello staff tecnico della prima squadra, infatti, entrano Andrea Arpili nel ruolo di preparatore atletico e Lorenzo Vagnini con il compito di match analyst.



Andrea Arpili, classe 1979, nato a Rimini il primo aprile, laureato in Scienze Motorie, licenza Uefa A, ha conseguito il diploma universitario europeo di preparazione fisica Università di Lione e vanta un'esperienza ultradecennale nel calcio professionistico: nel suo curriculum figurano le esperienze con la prima squadra del Rimini (2 anni), San Marino Calcio (3 anni), Santarcangelo (un anno), Ascoli (4 anni), quindi una stagione con Feralpisalò, Genoa, Perugia, Pescara e nella stagione ormai conclusa con il Parma, nello staff di mister Enzo Maresca. Andrea Arpili ha sottoscritto con l’FC un contratto biennale, con scadenza fissata il 30 giugno 2024 per esercitare il ruolo di preparatore atletico.



Il nuovo video e analista tattico è Lorenzo Vagnini, classe 1986. Nasce a Cattolica l’8 luglio. Gioca nella locale formazione, allena le giovanili e porta la prima squadra in Prima Categoria nel 2014, a soli 27 anni, Collabora con la Federazione di San Marino e sostiene importanti master e percorso di formazione e aggiornamento professionale. Si laurea in Scienze Motorie all’Università di Urbino, nel 2010. Con Andrea Arpili ha collaborato nel ruolo di match analyst sia a Perugia che ad Ascoli. Lorenzo Vagnini ha sottoscritto un contratto annuale con l’FC Südtirol con scadenza il 30 giugno 2023 video e analista tattico.



Arpili e Vagnini si inseriscono nello staff tecnico di mister Lamberto Zauli, completato dal riconfermato vice-allenatore Leandro Greco e dal preparatore dei portieri Massimo Marini.



F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Andrea Arpili e a Lorenzo Vagnini, augurando ad entrambi un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra – con il club biancorosso-