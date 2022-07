Baseball, New Rimini pronta per il girone di ritorno: si parte in trasferta con il Crocetta

Sport

Rimini

| 12:46 - 01 Luglio 2022

Tommaso Aiello.

Riparte il campionato di Mediolanum New Rimini che dopo il weekend di riposo avvia il girone di ritorno della seconda fase a Parma, contro Crocetta. Domani sono in programma le due sfide, alle 15.30 e alle 20.30. Entrambe le gare in diretta sulla pagina Facebook di New Rimini.



Con Crocetta i precedenti nella prima fase sono a favore dei parmensi: 13-6 e 5-4 i punteggi delle gare svoltesi in Emilia. Fatto curioso è che contro Crocetta è accaduto sempre qualcosa che non ha consentito di terminare la giornata. Nella prima fase a Parma fu la pioggia a fermare gara2 sullo 0-0 e poi nel recupero ebbero la meglio gli emiliani per 5-4; nella seconda fase gara1 fu sospesa a Rimini dagli arbitri, a seguito di una situazione considerata non sicura in campo, con il giudice sportivo che analizzata la situazione ha poi deciso invece di far giocare l’ultimo inning rimasto, a partire dal punteggio di 7-7. Nel weekend le due squadre si accorderanno sulla data dell’imminente recupero a Rimini, molto probabile sia mercoledì 6 luglio.







L’altra sfida del girone F1 è il testacoda di Sala Baganza, dove arriverà la capolista Modena. Riposano gli Athletics Bologna.





“Entriamo nella fase decisiva – il commento di Mike Romano - Nelle prossime quattro sfide abbiamo la possibilità di agguantare la salvezza ed ogni lancio, ogni turno di battuta, ogni giocata potranno avere un peso decisivo. Ci siamo preparati bene, abbiamo recuperato qualche giocatore acciaccato e siamo pronti a giocarcele entrambe. Mancherà solo Canini, che sta producendo il massimo impegno per provare a rientrare prima della fine del campionato.



Crocetta è la seconda forza del girone, è squadra aggressiva nel box ed ha un bel parco lanciatori, con due stranieri di qualità. Però le sfide dell’andata sono state piuttosto equilibrate: a Rimini abbiamo perso al tie break gara 1 e poi gara 2 era in pareggio all’ultimo inning. Quindi siamo consci che sono entrambe giocabili. Siamo determinati, vogliamo stare lontani dall’ultimo posto e l’esito di questa giornata potrebbe essere molto importante”.







In gara1 Tommaso Aiello sarà il lanciatore partente, mentre in gara2 la pallina sarà in mano a Eriel Carrillo.