Calcio RSM, Conference League: al Tre Fiori un tris di acquisti

Sport

Repubblica San Marino

| 12:19 - 01 Luglio 2022

Alessandro Semprini.

Per il Tre Fiori è tempo di mercato e allo stesso tempo di preparazione alle sfide del primo turno di Conference League. Tris di arrivi per i gialloblù di Fiorentino che hanno tesserato tre giocatori provenienti dal Pennarossa. Si tratta dell’esperto portiere Alessandro Semprini (classe 1994) già estremo difensore di Rimini, Romagna Centro e Forlì prima dell’approdo al Pennarossa nel 2020. Arrivano alla corte di mister Andy Selva anche Kevin Martin, terzino sinistro argentino classe 1995 e Thomas Rastelli, centrocampista centrale sammarinese classe 2002.

Il Tre Fiori, che ieri sera ha disputato un’amichevole di preparazione contro il San Patrignano vincendo 8-1, scenderà in campo per l’andata del primo turno di Conference League in casa del Fola Esch giovedì 7 luglio alle ore 20:00, allo stadio “Emile Mayrisch” di Esch-sur-Alzette. Partita di ritorno giovedì 14 luglio al San Marino Stadium.

“Sono molto contento di essere qui – dice il portiere riminese Alessandro Semprini –. Una scelta che mi dà grandi stimoli per la nuova stagione. Arrivo in una società ambiziosa, con grandi obiettivi e una storia vincente. Sarà una grande responsabilità, a maggior ragione perché vado a sostituire uno dei portieri più forti del calcio sammarinese, ma sono pronto a prendermele. Dovremo cominciare subito forte, perché giovedì prossimo siamo già chiamati al primo importante esame stagionale con l’andata del turno di Conference League in Lussemburgo. Queste sono le partite che ogni calciatore sogna, quelle che dà gusto giocare: non vedo l’ora di scendere in campo. Tutti daremo il massimo, consapevoli di affrontare una squadra strutturata e proveniente da un altro contesto calcistico rispetto al nostro. Anche se siamo ancora lontani dall’inizio del nostro campionato, sarà importante farci trovare pronti sul piano dell’organizzazione di gioco e anche a livello fisico. Cominciare bene sarà importante: quest’anno le premesse per fare bene ci sono tutte”.

Nelle prossime ore verrà ufficializzata la rosa a disposizione di mister Selva per affrontare la squadra lussemburghese.