Attualità

Rimini

| 12:03 - 01 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Considerato l'andamento epidemiologico della pandemia Covid e del numero di tamponi effettuati, da lunedì 4 luglio gli orari dei drive through dell’ambito di Rimini saranno i seguenti:



Il Drive through Ospedale di Rimini (rampa ex Pronto Soccorso) sarà aperto da lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 18:30, sabato domenica e festivi dalle ore 8:15 alle ore 13:30.



Il Drive di San Giovanni in Marignano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.