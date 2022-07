Tre date italiane a luglio per i Gogol Bordello: l'8 al Beky Bay di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:43 - 01 Luglio 2022

Gogol Bordello.

Sono in arrivo tre concerti italiani per il gruppo americano Gogol Bordello: l'8 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (Rimini), il 9 in piazza Grande a Palmanova (Udine), il 10 al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), promossi da Hub Music Factory. Una 'patchanka' di suoni che partono dalle melodie zigane, gitane dell'est europa, e si miscela al punk e al rock, il tutto con una strumentazione complessa e la potente presenza scenica di Eugene Hutz: questi elementi fanno dei Gogol Bordello una perfetta macchina musicale da "concerti", un aspetto che li ha resi una delle band più originali degli ultimi 20 anni. Hanno all'attivo centinaia di concerti e decine di tour in tutto il mondo e hanno collaborato con artisti come Goran Bregovic e Madonna. Ritornano in Italia in uno dei periodi più bui della storia recente, con la guerra in Ucraina che tocca fortemente il frontman Eugene Hutz, ucraino di nascita, il quale ha già organizzato vari eventi e raccolte fondi, esponendosi direttamente riguardo al conflitto.

L'estate di Hub Music Factory proseguirà a Bellaria dall'11 al 14 agosto con il Bay Fest, definito dagli organizzatori il festival punk più importante d'Italia. In cartellone, tra gli altri, Bad Religion, The Hives, The Interrupters, Circle Jerks, Anti-Flag.