Sportelli Unici-Cup Rimini: gli orari di apertura dal 4 luglio

Attualità

Rimini

| 10:56 - 01 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Si comunicano gli orari di apertura dei seguenti Sportelli Unici/CUP del territorio riminese a partire da lunedì 4 luglio:



Sportello unico CUP Rimini, via Circonvallazione Occidentale 57: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00; martedì dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; giovedì dalle ore 7.30 alle 17.00. Nel pomeriggio di martedì saranno garantite solo le attività di scelta revoca del MMG/PLS.



Sportello unico CUP c/o, Ospedale Franchini Santarcangelo via Pedrignone 3: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 17.00.



Sportello unico CUP c/o, Ospedale Ceccarini Riccione via Frosinone: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Nei pomeriggi di martedì e venerdì saranno garantite solo le attività di scelta revoca del MMG/PLS , di prenotazione CUP delle prescrizioni dei medici specialisti ospedalieri e di incasso ticket.



Sportelli unici CUP c/o, Casa della salute Morciano di Romagna via Arno 40: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00.



Si ricordano comunque i canali alternativi di prenotazione: farmacie aderenti al circuito Farmacup; servizio Cuptel contattando il numero verde 800002255; Fascicolo Sanitario Elettronico tramite il quale è possibile effettuare anche il cambio del MMG o PLS.