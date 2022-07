Ausl Romagna: arriva un manichino pediatrico in dono dall'Associazione Il Germoglio

Attualità

Arriva l'ennesima donazione all’Azienda USL della Romagna da parte del Gruppo Amadori attraverso l’Associazione il Germoglio Onlus. Il dono, consegnato ieri pomeriggio, consiste in un manichino, destinato alla formazione del personale sanitario, dedicato alla prevenzione e cura dei più piccoli nell’ambito delle Unità Operative pediatriche di tutta l'Ausl Romagna.



Più in particolare, il manichino, strumento di ultima generazione dotato di software specifico, servirà per la simulazione della rianimazione cardiopolmonare pediatrica, peraddestrare a competenze sempre più avanzate tutti gli operatori.



“Questa nuova strumentazione - ha dichiarato la dott.ssa Francesca Masciopinto, dirigente medico Anestesia e Rianimazione - è un patrimonio importante che l’Azienda acquisisce, per garantire la formazione e l’aggiornamento continuo indispensabili nel settore della rianimazione cardiopolmonare. Tra l’altro, i corsi, proprio per l' elevata competenza specifica richiesta, saranno tenuti da istruttori EPALS (Emergency Pediatric Advance Life Support) e per questo siamo davvero molto grati ai nostri donatori.”.



La cerimonia si è tenuta presso l'Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, hub pediatrico in Romagna. Presenti per l’Ausl della Romagna la Dott.ssa Francesca Masciopinto, anestesista, la Dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile dell’Oncoematologia pediatrica, il dott. Maurizio Poloni, quale facente funzioni del dott. Gianluca Vergine e il Dottor Carlo Somenzi Responsabile FF dell' U.O. Formazione e Valutazione delle risorse umane, che curerà la programmazione dei corsi futuri di addestramento, con utilizzo del manichino.



"Con questa nuova dotazione altamente tecnologica, pensata per la formazione pratica dei medici, confermiamo l’impegno della nostra Associazione verso AUSL Romagna, volto a sostenere il sistema sanitario d’eccellenza del territorio" - ha dichiarato Denis Amadori, Presidente de Il Germoglio e Vicepresidente del Gruppo Amadori. “Questa donazione segue di pochi giorni la serata di solidarietà organizzata insieme alla stessa AUSL, a Cia- Conad e AROP in cui, col contributo di tanti nostri partner, abbiamo raccolto una cifra molto importante per finanziare i lavori di ristrutturazione del Day Hospital presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. A dimostrazione che la nostra attenzione è costante e punta a rafforzare l’attività dei tanti professionisti che operano ogni giorno in Romagna, per prendersi cura dei pazienti più giovani ed essere vicini alle loro famiglie”.