Pietracuta Calcio, arriva l'ex Rimini Filippo Fabbri

01 Luglio 2022

Filippo Fabbri.

Il centrocampo del Pietracuta si rinforza con Filippo Fabbri. Dopo aver integrato l’attacco con Gregori e Bellavista, la difesa con Giacobbi ed il settore portieri con Amici, non poteva mancare un innesto di valore anche sulla linea mediana, già composta dai confermati Evaristi, Francesco Fabbri, Pavani, Tosi e Zannoni.

Non si tratta di una semplice aggiunta numerica ma della costante ricerca del miglioramento che contraddistingue l’operato del DS Conti. In quest’ottica si è svolta la trattativa con un giocatore tra i più rappresentativi nel campionato di Eccellenza che vedrà i rossoblu per la prima volta ai blocchi di partenza.

Filippo Fabbri, classe ’95, si forma nelle giovanili del Cesena ed esordisce nei campionati senior in Prima Divisione con il San Marino, seguono due stagioni in serie D nelle fila della Vis Pesaro, quindi sei stagioni in Eccellenza con Rimini, Marignanese, Diegaro e Tropical Coriano, con una parentesi nel campionato sammarinese indossando la casacca del Murata. Il suo periodo migliore, almeno sino ad oggi, coincide con la permanenza a San Giovanni in Marignano, dove presidia costantemente il centrocampo gialloblu e mette a segno ben 24 reti in tre stagioni.

Figlio d’arte, Filippo si troverà ad vestire proprio la divisa rossoblu del Pietracuta già indossata dal padre Achille negli anni ’90.

A questo punto l’organico a disposizione di Mister Fregnani prende decisamente forma, con diversi ingressi di assoluto livello a fare da contraltare a poche uscite, senza precludere ulteriori movimenti in entrambi i sensi.