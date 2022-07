Passamontagna e armato di coltello rapina il bar tabaccheria di Santa Giustina

Cronaca

Rimini

| 07:28 - 01 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Entra in un bar tabaccheria di Santa Giustina armato di coltello e porta via l'incasso e stecche di sigarette. Ad agire un uomo con il volto nascosto da un passamontagna che ha colpito al bar tabaccheria V Miglio. Il bottino sarebbe di circa 2mila euro. Il malvivente, mercoledì sera, intorno alle ore 23, è entrato all'interno del locale in cui c'erano anche diversi clienti seduti ai tavolini in veranda.



Il malvivente si è diretto verso il bancone e ha intimato: "Dammi i soldi". In mano aveva un coltello. Il ragazzo spaventato si è allontanato e l'uomo è saltato dietro al bancone. Ha preso soldi e diverse stecche di sigarette. Poi pochi secondi dopo è uscito dal locale e si è dato alla fuga correndo lungo la via Emilia. Immediata la richiesta di intervento alle Forze dell'ordine. Le indagini sono scattate immediatamente anche attraverso le telecamere interne che hanno ripreso la scena, ma l'identità del rapinatore al momento resta celata dietro la trama nera del passamontagna.