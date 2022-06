Brand vegetale Granarolo conquista mercati. Linea prodotta nello stabilimento di Coriano

Attualità

Coriano

| 18:14 - 30 Giugno 2022

La linea 100% vegetale.

Parte il 2 luglio da San Mauro Mare il tour estivo del Food Truck Unconventional, il brand 100% vegetale di alternative meat del Gruppo Granarolo. Nei mesi di luglio e agosto, parteciperà ad alcune manifestazioni tra Emilia-Romagna e Marche,per far assaggiare i prodotti della linea, cucinati sul momento, sia come panini sia come insalate, accompagnati da contorni e salse strettamente vegane. La pagina Instagram @unconventionaltaste_it documenterà l'iniziativa, per creare una vera e proria community di affezionati. Nel 2020, in pieno lockdown, il Gruppo Granarolo ha deciso di entrare nel mondo dell'alternative meat lanciando Unconventional, la linea 100% vegetale prodotta nello stabilimento di Coriano di Rimini, coniugando una lista di ingredienti vincente e un packaging innovativo. Il target di riferimento è quello dei "flexitariani", ovvero le persone che proseguono un percorso di riduzione del consumo di proteine animali a favore di quelle vegetali, con una quota volume del 48% grazie al Burger Plant Based, vincitore dell'importante riconoscimento Abillion come miglior hamburger vegano del mercato Emea.