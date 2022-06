La veste rosa del weekend di Bellaria Igea Marina: ecco gli appuntamenti

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:41 - 30 Giugno 2022

Foto di Federica Giorgetti.

Parte la settimana tra le più attese della Riviera Romagnola: quella del weekend in rosa! Giunta alla sua 17^edizione, quest'anno la tradizionale Notte Rosa si svolgerà lungo tre giornate da venerdì 1 e domenica 3 luglio.

Bellaria Igea Marina è pronta ad offrire un composito programma di eventi, partendo venerdí sera con il concerto dei New York Ska- Jazz Ensemble presso la spiaggia del Beky Bay; non mancheranno le sfilate serali del Carnevale in Rosa con carri allegorici e cortei mascherati, in Viale Pinzon venerdì sera e lungo viale Panzini, sabato sera dalle ore 21.00. Il tradizionale Spettacolo pirotecnico tornerà ad illuminare il porto canale cittadino e le spiagge bellariesi, venerdì sera alle 24.00 con scenografiche coreografie di fuochi che dipingeranno di rosa tutta la Riviera, in contemporanea con altri spettacoli costieri.

Sabato pomeriggio alle 16.00 dal porto canale (lato Bellaria) è pronta a salpare la Dream Boat con la prima uscita estiva della rassegna che la vedrà navigare, lungo le spiagge di Bellaria Igea Marina, tutti i sabati pomeriggio dal 2 luglio al 27 agosto. La motonave più cool della costa con aperitivo itinerante a base di drink, pesce fritto e dj set a bordo, porterà tanta musica e divertimento facendo divertire e ballare tutta la spiaggia con l’animazione dei dj di Radio Bruno. Per l’occasione, lungo i pontili dove la Dream Boat attraccherà per i suoi spettacoli musicali, verranno trasmesse anche le canzoni più famose di Raffaella Carrà.

(Per informazioni e prenotazioni biglietti: eventi@fondazioneverdeblu.org 0541346808)

Sabato sera alle 21.00 presso Piazza A. Merini ad Igea Marina, il duo Tacabanda suonerà le hits degli anni d’oro: le intramontabili canzoni 60’- '70-'80.

Grande finale del weekend in rosa, domenica 3 luglio presso Piazzale Capitaneria di porto, con la serata presentata da Cristina D'Avena e Andrea Prada: CRISTINA SUMMER FRIENDS. Cristina D'Avena ripercorrerà la sua carriera insieme a grandi ospiti come Chiara Galiazzo e Francesco Sarcina; l'evento sarà ad ingresso libero.

"Il palinsesto dell’animazione di Bellaria Igea Marina continua con gli eventi dedicati alla famiglia." Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu – ente di promozione turistica della città. " Sarà una Notte Rosa: divertente, con le sfilate del Carnevale in rosa e l’aperitivo itinerante musicale sulla Dream Boat; colorata, grazie allo Spettacolo dei fuochi artificiali; nostalgica con le canzoni di Cristina D’Avena nei suoi quarant’anni di carriera e con lo spirito gioioso dei New York Ska-Jazz Ensemble. Un ricco programma capace di coinvolgere tutta la famiglia: target che in questo momento ci sta premiando scegliendo Bellaria Igea Marina come destinazione per le loro vacanze!"