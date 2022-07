Rimini Calcio, prima uscita probabilmente a San Piero contro la Sampierana sabato 23

Sport

Rimini

| 14:42 - 03 Luglio 2022

Lorenzo Moretti (foto Inter FC).

Il Rimini, conferme a parte (si attendono quelle di Mencagli, Pietrangeli e Piscitella), non ha ancora annunciato volti nuovi. Sta lavorando su più fronti: per il centrale difensivo il nome più gettonato è quello di Nicholas Allievi, mancino classe 1992, una lunga carriera con FeralpiSalò, Albinoleffe, Juve Stabia, Como e, da gennaio al termine dell’ultima stagione, Cesena. Vanta 237 presenze tra Serie C e Serie B con 7 reti all’attivo.



Altro nome sul taccuino e che non esclude l'altro, è il giovane scuola Inter (2002), Lorenzo Moretti, 34 presenze alla Pistoiese, però, conteso da numerosi club di categoria tra cui l'Avellino. E' un difensore molto fisico, di 1,90.

Un altro ex cesenate in rampa di lancio è il portiere Michele Nardi, cresciuto nel Rimini e per anni protagonista al Santarcangelo. Dalla sua tanta esperienza, un costo giusto.



Affare (quasi) fatto per l'attaccante esterno Marcello Sereni dell'Ancona (è modenese di origine). L'accordo con il giocatore (11 gol e 5 al Ravenna nella stagione precedente in C) c'è già, ma Sereni è sotto contratto con il club dorico che per liberarlo deve prima trovare il sostituto. La sensazione è che l'affare si farà. Per l'attacco il nome caldo è quello di Iacopo Cernigoi (9 gol tra Seregno e Pescara nell'ultima stagione, stesso bottino a San Benedetto 2019-2020).



Intanto definita in via ufficiosa la prima uscita stagionale: sabato 23 luglio - con orario da definire - a San Piero in Bagno contro la Sampierana (Promozione) che invece mercoledì 27 affronterà il Cesena ad Acquapartita, sede del ritiro dei bianconeri. In cantiere per il Rimini anche un triangolare con Victor San Marino e United Riccione.