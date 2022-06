Notte Rosa, al via il Capodanno dell’estate. Il programma e le informazioni

Eventi

Rimini

30 Giugno 2022

Foto Danilo Sgamma.

Da domani, venerdì 1° luglio, la Riviera Romagnola si tinge di rosa e diventa il più grande palcoscenico a cielo aperto d’ Italia. Al via con la prima giornata di eventi, l’atteso week end della Notte Rosa. L’evento clou della Romagna si apre con un vastissimo programma di grandi eventi e concerti, per lo più gratuiti, che spaziano dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz.



La grande musica sarà ovunque la grande protagonista lungo i 110 Km di costa, per addentrarsi nell’entroterra tra borghi, castelli e colline.



Si parte domani con quattro voci femminili del panorama musicale italiano: Giusy Ferreri dalle 22.00 in Piazza Andrea Costa a Cesenatico, Elettra Lamborghini sale sul palco alle 22.00 ai Lidi di Comacchio, Malika Ayane a Misano Adriatico in Piazza della Repubblica alle 21.30 e Fiorella Mannoia a Gatteo (Arena Lido Rubicone ore 21.30, unico concerto a pagamento). Sempre venerdì protagonista della prima serata della Notte Rosa a San Mauro Pascoli arriva Dodi Battaglia dei Pooh. (Arena Arcobaleno ore 21.00).





A Rimini la novità di questa 17ª edizione della Notte Rosa sarà il connubio con il Tim Summer Hits, la nuova e grande kermesse musicale targata Rai2, che celebra il ritorno della musica live in Tv, condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Si parte Venerdì 1 luglio dove sul palco allestito in Piazzale Fellini a partire dalle ore 21.00 saliranno alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana ed internazionale.

Tanti gli ospiti attesi nel corso della prima serata. Si esibiranno: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Blanco, Bob Sinclair, Clementino, Emis Skilla, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Ghali, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.



FUOCHI D’ARTIFICIO Sarà la mezzanotte di venerdì 1° luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola: Cesenatico, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, fino a Cattolica per addentrarsi a Comacchio. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo. di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hip hop, street dance. A cura di Uisp comitato di Rimini con la direzione artistica di Barbara Bianchi.



IL PROGRAMMA EVENTI NELLA PROVINCIA DI RIMINI



BELLARIA-IGEA MARINA

01/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Via A.Pinzon – Igea Marina

CARNEVALE IN ROSA A IGEA MARINA

Appuntamento venerdì 01 luglio a Igea Marina in Viale Pinzon alle ore 21.00. Carnevale in Rosa : sfilate di carri allegorici e cortei mascherati. Un intero week-end per il Capodanno dell'estate italiana! La Notte Rosa a Bellaria Igea Marina anche quest'anno ci regalerà eventi, divertimento e spettacoli per tutta la famiglia!



BELLARIA-IGEA MARINA

01/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Via A.Pinzon 227 – Igea Marina

NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE

Torna la notte più rosa dell’anno, e per renderla ancora più magica ci saranno i NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE per una serata all'insegna della musica e del divertimento con una band che quando sale sul palco sa sempre stupire. Al Beky Bay-Via A. Pinzon 227 Ingresso gratuito Info: Beky Bay +39 339 1061049 info@bekybay.com www.bekybay.com



BELLARIA-IGEA MARINA

01/07/2022

Orario: 24.00

Luogo: Piazzale Capitaneria di Porto – Igea Marina

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

Fuochi artificiali in contemporanea su tutta la Riviera Piazzale Capitaneria di porto - ore 24.00 Una coreografia tutta rosa colorerà il cielo dell’Adriatico, uno spettacolo mozzafiato davvero imperdibile. Spettacolo gratuito.



CATTOLICA

01/07/2022

Orario: 20.00

Luogo: Piazza del tramonto

GRANDE RUSTIDA ROSA

Sardoncino, Tramonto e Dj-Set. Massima espressione di convivialità romagnola, non c’è borgo marinaro che non la conosca. In riva al mare, sul porto, nei pressi degli stabilimenti balneari trovano spazio le griglie dei pescatori sulle quali verrà cucinato il pesce azzurro. La Rustida. La Grande Rustida di Pesce torna a Cattolica per la sua seconda edizione, avvolta nell'atmosfera da sogno della Notte Rosa. Lo sciabordio delle onde, un tramonto annunciato, luci felliniane ad illuminare la battigia e il sorriso come protagonista. Una serata all'insegna dell'innata ospitalità del nostro territorio, dove gustare una delle più buone specialità del Mar Adriatico, il sardoncino e il pesce azzurro, godendosi il mare al tramonto con musica dal vivo. Lasciatevi travolgere dalla sincerità romagnola e rimanete con noi fino allo scoccare della mezzanotte, per lasciarvi incantare dallo spettacolo pirotecnico nel punto più panoramico della Riviera. Menù della serata: risotto di pesce, sardoncini alla griglia con bruschetta, un calice di vino o birra a scelta, musica e dj-set tutta la sera Costo: 7 euro Tickets ritirabile presso lo IAT, Ufficio del Turismo - Via Mancini 24 CATTOLICA Prenotazioni obbligatorie aperte fino al 26 Giugno 2022 Ingresso libero, posti limitati Prenotazioni: IAT - 0541/ 966697 Ufficio del Turismo Via Mancini 24. Un evento del Comune di Cattolica, in collaborazione con La coop. Casa del Pescatore e COZZA ROMAGNOLA



CATTOLICA

01/07/2022

Orario: 24.00

Luogo: Spiaggia libera del Kursaal

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

Il Grande spettacolo pirotecnico della Notte Rosa. Un cielo pink e stellato si animerà la notte del 1 Luglio per il tradizionale evento di fuochi artificiali sul mare in contemporanea su tutta la costa romagnola.



CORIANO

dal 25/06/2022 al 16/07/2022

Orario: 20.30

Luogo: via Garibaldi

ARANCIONÈ LA NOTTE DEI BAMBINI

Fantasia è una fiaba dove ci puoi entrare dentro ! Quattro serate, dedicate alle fiabe e alla letteratura per ragazzi, seduti sull'erba morbida con possibilità di fare il pic-nic sul prato del parco. Le serate si svolgeranno al Parco dei Cerchi - via Garibaldi 238 Coriano Entrata Gratuita con offerta libera Ogni sera saranno raccontate fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collaborazione con il Premio Andersen, dove la fantasia sarà la vera protagonista. Prima dell'inizio spettacolo possibilità di gustare un PICNIC sull'erba morbida del Parco. L’orso Gugo vi aspetta nella sua tana per raccontare a tutti i bambini le sue mirabolanti avventure!



CORIANO

01/07/2022

Orario: 21.30

Luogo: via Flaminia Conca - Passano

PANE BURRO & BURATTINI NELLA PINK WEEK

Compagnia Nasinsù ~ • SUPERCHEF- sfida all'ultimo ingrediente• Spettacolo di burattini a guanto in baracca INGRESSO LIBERO per info 329 9461660.



MISANO ADRIATICO

01/07/2022

Orario: 9.00

Luogo: Via del Carro 30

GT WORLD CHALLENGE - SPRINT CUP

Torna al Misano World Circuit uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale. I più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Bentley, da Ferrari a Lamborghini a BMW e Aston Martin si sfideranno sul Circuito Internazionale di Misano, tra le curve del circuito romagnolo, con fulminei cambi pilota e soste ai box. Alla prestigiosa competizione europea prenderà parte anche Valentino Rossi. Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.misanocircuit.com/biglietteria/gtworldcheurope (Ingresso a pagamento).



MISANO ADRIATICO

01/07/2022

Orario: 21.30

Luogo: Piazza della Repubblica di Misano Adriatico

MALIKA AYANE IN CONCERTO

Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani. La cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorrerà la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere. In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Searcy Leif alla batteria.



MISANO ADRIATICO

01/07/2022

Orario: 24.00

Luogo: Piazzale Roma

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

Spettacolo pirotecnico in contemporanea con tutte le località della Riviera Romagnola.





POGGIO TORRIANA

dal 01/07/2022 al 03/07/2022

Orario: 19.00

Luogo: Teatro Aperto di Poggio Berni

LA NOTTE ROSA IN COLLINA 2022

Nel Teatro Aperto di Poggio Berni si svolgerà la manifestazione "La Notte Rosa in Collina 2022" con apertura degli ingressi a pagamento dalle ore 19:30, si esibirà dalle ore 21:30 la Giancarlo Ronchi Band con musica anni '70, '80 e '90; il 02 Luglio, con i stessi tempi, si esibirà la band "I Tropico del Nord" in un Tributo ai Pooh. In entrambe le date saranno presenti stand gastronomici con menù di pesce, oltre all'apertura del bar e della piadineria. Infine, il 03 Luglio, a cura della Compagnia Teatrale Mulnela, a partire dalle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo comico "Francesco Gobbi".



RICCIONE

dal 14/04/2022 al 18/09/2022

Orario: 16.00 – 24.00

Luogo: Villa Mussolini - Viale Milano, 31

STEVE MCCURRY, ICONS

Gli scatti di Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, in mostra a Villa Mussolini, tra immagini memorabili e ritratti dai quali emerge la grande passione cinematografica e fotografie di grande poesia anche nei luoghi dove la vita è più difficile. Ingresso a pagamento.



RICCIONE

dal 20/05/2022 al 30/12/2022

Orario: 8.30 – 13.30 / 16.00 – 19.00

Luogo: Viale Gorizia 2

VILLA FRANCESCHI. RICCIONE IN MOSTRA

Nuovo allestimento espositivo per la Galleria d’arte moderna Villa Franceschi, in occasione del Centenario di Riccione. All’ingresso esterno, l’installazione Il Portale del Tempo del designer Marco Morosini; nella zona accoglienza, il dipinto dell’artista Gian Marco Montesano dal titolo Riccione (2010), e al piano terra, il racconto della crescita del turismo riccionese tra gli anni Venti e Trenta del ‘900. Tre sale ospitano una selezione di opere d’arte conservate nella Villa, in parte provenienti dalla Raccolta d’arte della Regione Emilia-Romagna e in parte della Raccolta d’arte del Comune di Riccione. Tra le opere esposte: Enrico Baj, Alberto Burri, Virgilio Guidi, Ennio Morlotti.



RICCIONE

01/07/2022

Orario: 24.00

Luogo: Piazzale Roma

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

1 luglio, piazzale Roma ore 24.00 Spettacolo di fuochi d'artificio Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo dei fuochi d'artificio da piazzale Roma, in contemporanea su tutta la costa romagnola.



RICCIONE

01/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Piazzale Roma

RICCIONE 100 ANNI IN PUNTA DI PIEDI - GRAN GALA DELLA DANZA

Gran gala della danza piazzale Roma ore 21:00 15 scuole e accademie si alterneranno per omaggiare con l’ars gratia artis i 100 anni di Riccione e fare da preview alla 15ª edizione del Festival del Sole, con esibizioni di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hiphop, street dance. A cura di Uisp comitato di Rimini con la direzione artistica di Barbara Bianchi



RICCIONE

02/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Piazzale Roma

RICCIONE RACCONTA LA MUSICA

Il 2 luglio in piazzale Roma con The Rockets, Johnson Righeira e gli Evolution 80, Tony Esposito, Papa Winnie; sul bus itinerante con i dj e i ballerini per portare la musica in ogni angolo di Riccione. A partire dalle ore 21:00 e fino alla mezzanotte, piazzale Roma accende i riflettori sulla musica che dagli anni ’70 e ’80 in poi ha scandito e accompagnato momenti e stagioni particolari, per evocare ricordi indelebili, lasciarsi trasportare sul filo delle emozioni, seguire il messaggio “Pink and love” dell’edizione 2022 della Notte Rosa. Sul palco, davanti allo spettacolo incredibile del mare che si colora di rosa al tramonto, si esibiranno band e cantanti che hanno segnato un’epoca. Ci sarà il gruppo musicale francese The Rockets con i migliori successi da On the Road Again a Space Woman, apprezzati dal pubblico per lo stile space rock, le sonorità elettriche, le scenografie e i costumi fantascientifici, ma anche l’arte unica di Tony Esposito, conosciuto soprattutto per la Kalimba de Luna, dove i suoni provenienti da paesi esotici si mescolano sapientemente ai ritmi del tamburo e alle melodie partenopee. Non mancheranno i tormentoni senza tempo dei “fratelli” Righeira - Vamos a la Playa, l’Estate sta finendo – e la performance di Johnson Righeira con gli Evolution 80, la band ufficiale degli artisti anni ‘80. La connessione che la musica crea con le emozioni segue anche i ritmi del reggae per comunicare pace e serenità, diffondere le speciali “summer vibes” di un’isola caraibica, grazie alla musica di Papa Winnie e alle canzoni più famose che canterà davanti al pubblico di piazzale Roma, Rootsie & Boopsie, You Are My Sunshine, Sunshine Reagge, No Woman No Cry. Riccione racconta la musica anche in altri luoghi della città: dalle ore 21:00, un autobus partirà da piazzale Roma in un tour musicale da nord a sud, dal Paese al lungomare, per diffondere le note e le emozioni in ogni via e poi fare ritorno alle ore 23:00 nella bella piazza rivolta verso il mare. A bordo, la musica e lo spettacolo prendono vita grazie alle performance di musicisti, dj e ballerini che si esibiscono on the road a diffondere il claim “Pink and love”, all’insegna del divertimento e dell’ottimismo, dell’allegria e della fantasia. Informazioni: IAT tel. 0541 426050 A cura: Crusin’Arts, Comune di Riccione



RICCIONE

dal 02/07/2022 al 03/07/2022

Orario: 10.00 – 18.30

Luogo: Perle d’Acqua Park, viale Torino 16

PINK & LOVE, WEEK END A PERLE D'ACQUA PARK

Week end di benessere, fitness, relax e divertimento nel parco all’aperto di Riccione Terme. PINK BEAUTY una speciale proposta di maschere viso al fango con acqua emozionale al profumo di rosa.. perfettamente a tema!! FITNESS IN ACQUA scegli la lezione che più ti piace e ti fa star bene! Due gli appuntamenti giornalieri nella Grande Piscina alle 11.30 e alle 16.30. Il nostro fitness coach, è già pronto a bordo piscina. SPECIALE FUORI MENU Giorgio del Bar Ristorantino del parco propone nel week end uno dei piatti tipici e più saporiti della nostra Romagna: la porchetta! SPECIALISSIMO SABATO 2 LUGLIO, PINK & LOVE CONTEST: IL TUO BACIO PER PERLE D’ACQUA PARK. BACIOREEL O BACIOSTORIA E IL PARCO SI TINGERA’ DI ROSA! Pubblica sul tuo profilo Instagram e non dimenticare di citare @PerledAcquaPark! Condivideremo la tua storia o il tuo reel e potrai ritirare una maschera viso rosa in omaggio alla cassa del parco! *acquistabile in cassa parco al costo di € 4 N.B. La Direzione si riserva la possibilità di modificare, senza alcun preavviso, il programma e i dettagli degli eventi senza prevedere alcuna forma di rimborso.





RIMINI

dal 10/06/2022 al 03/07/2022

Orario: 10.00 – 19.00

Luogo: Via Luigi Tonini 1

LA COMMEDIA IMMAGINATA

Prosegue a Rimini, dall’anno delle celebrazioni dantesche, la mostra di preziosi cimeli 'La Commedia. L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti tra XV e XXI secolo' . La mostra propone un viaggio attraverso le immagini che hanno illustrato, interpretato e divulgato il capolavoro dantesco nelle edizioni a stampa dal XV secolo ai giorni nostri. La mostra raccoglie alcuni rari esemplari di Commedie antiche insieme alle più recenti forme di scrittura illustrata: dalle graphic novel ai manga fino ai pop-up book. Fanno da corredo all’esposizione 111 tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. . Iniziativa dedicata alle celebrazioni dantesche riminesi nell'ambito del progetto "Francesca 2021", ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini



RIMINI

dal 27/06/2022 al 10/07/2022

Orario: dalle 22.00

Luogo: Piazzale Kennedy

DISCORADIO PARTY - RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Anche nel 2022 tornano l'intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell'estate romagnola, con due settimane, dal 27 giugno al 10 luglio, di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le voci di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco.



RIMINI

dal 29/06/2022 al 30/06/2022

Orario: 17.45

Luogo: Arco d'Augusto

INSOLITOURIMINI

L'InsoliTouRimini torna alla Notterosa! Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno le "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico offrono l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini "inusuale", passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre coinvolgenti "incursioni teatrali” durante il percorso coinvolgono i partecipanti. Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, infatti, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini. Info e prenotazioni WhatsApp 349 1074979



RIMINI

30/06/2022

Orario: 20.30

Luogo: Piazza Cavour, Centro storico

GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO CITTÀ DI RIMINI

In anteprima alla Notte Rosa, giovedì 30 giugno, in Piazza Cavour a Rimini, una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola. Ambasciatrice della grande musica folkloristica romagnola, l'Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo.



RIMINI

dal 30/06/2022 al 02/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Piazza Sacchini

LA NOTTE ROSA A TORRE PEDRERA

Tutti gli appuntamenti a Torre Pedrera tra musica, animazione e spettacoli per bambini nel lungo week-end della Notte Rosa. • Giovedì 30 giugno dalle ore 21,00 alle ore 24,00: La Notte Rosa Baby: la notte rosa dedicata ai piccoli ospiti. Musica dal vivo in Piazza Sacchini. • Venerdì 1° luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00: La Notte Rosa: spettacolo con musica dal vivo COVER BAND (Zona Privata Bagno Carlino 65) • Sabato 2 luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00: La Notte Rosa: concerto con musica dal vivo e animazione (Zona Privata Bagno Carlino 65) Eventi a cura del comitato turistico di Torre Pedrera



RIMINI

dal 1/07/2022 al 8/07/2022

Orario: 8.30 – 22.30

Luogo: Grand Hotel Rimini, Parco F. Fellini

AZZURRA-LA GRANDE STORIA DELLA NAZIONALE - 1982-2022

In occasione della Notte Rosa una mostra che ripercorre i momenti salienti della storia della Nazionale di Calcio e che vede anche un nuovo allestimento dedicato alla storica vittoria azzurra del Mondiale '82.

Dalle maglie storiche alle pipe di Bearzot e Pertini: un percorso emozionale fatto di ricordi, cimeli e simboli di uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano e dell’Italia.

Ospitata all'interno del Grand Hotel, la mostra è aperta al pubblico dall’1 all’8 luglio ed è organizzata da Master Group Sport in collaborazione con Fondazione Museo del Calcio di Coverciano.

L'inaugurazione della Mostra è prevista giovedì 30 giugno in occasione dell'evento inaugurale del calciomercato 2022/23, con il talk show curato dal giornalista Matteo Mariani, che ripercorre la storica vittoria azzurra del Mondiale '82 e quattro grandi ospiti: Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi, e Frederic Massara.



RIMINI

dal 1/07/2022 al 31/08/2022

Luogo: Bagni 40/80 di Rimini sud

LA VITA DOLCE 2 KM DI FOTOGRAFIE UNITE DA EMOZIONI, NOSTALGIA E IRONIA

La Vita Dolce è un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”, di Gianni Donati e Pio Sbrighi. Trasformati in un racconto esposto dalle pagine di un libro alla battigia della spiaggia, gli scatti, raccolti nella mostra, verranno narrati dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati. Al libro, che racconta un’altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero, ha dato il contributo anche il celebre autore riminese Marco Missiroli.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: 9.30 – 19.00

Luogo: Via Luigi Tonini 1

CINQUE CONTINENTI PER IL V CANTO. FRANCESCA DA RIMINI, UN MITO SENZA CONFINI

L’1 e il 2 luglio il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini in collaborazione con Musei Comunali e e Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, organizza un convegno internazionale di studi su Francesca da Rimini, il mito d’amore più celebre e più amato della cultura occidentale, con l'intervento di dodici accademici dall’Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Tra questi Allison Cornish, presidente della Dante Society of America e Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca italiana.



RIMINI

01/07/2022

Orario: 17.00

Luogo: Marching band show

MARCHING BAND SHOW

Eccezionale evento musicale con la partecipazione della Banda Giovanile città di Rimini, diretta dal m° Andrea Brugnettini e dell’Helsingborg Drum Corps. Le due bande sfileranno in piazza Malatesta e si esibiranno in un breve concerto presso la pista del Circo 8 e mezzo, il suggestivo allestimento outdoor del Fellini Museum. L’Helsingborg Drum Corps è una notissima Banda musicale svedese apprezzata in tutta Europa formata da 3 gruppi di musicisti, la banda vera e propria con circa 40 elementi, un gruppo di 10 drummer (batteristi/percussioni) e circa 15 majorettes. La banda giovanile città di Rimini, formata da circa 30 allievi prevalentemente provenienti dalla scuola di musica per Banda, è una formazione molto conosciuta nel nostro territorio. Parte integrante dell’associazione filarmonica Banda città di Rimini si è esibita in numerose occasioni in eventi molto importanti e significativi per il territorio riminese.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: 18.00 -1.00

Luogo: Piazzale Benedetto Croce

RIMINI AFRO FESTIVAL - PINK EDITION

Due giornate di musica, in occasione della notte rosa 2022 da vivere in una location inedita con vista mare. Non solo musica, ma anche mercatino artigianale e street food. Venerdì 1 luglio, dalle 18.00 RIMINI AFRO FESTIVAL IX – PINK EDITION • Jeppo + Madiba Sound Family + Goldstone mc • Devon and Jah Brothers - Live • Spettacolo di percussioni • Dj Stefan Egger - from Innsbruck (A) • Dj Pery • Dj Ghigo • Dj Pedros • Dj Shamah • Dj Berto. Sabato 2 Luglio, dalle ore 20.00 alle 04,00 DISCO RISING una serata speciale dove la musica si intreccia con performance d'arte. • Giuseppe Moratti • Matteo Pignataro • Giuseppe De Martino • Paolino Zlaia • Antfu**er • Animazione a cura di Gotica Event Eventi organizzati dall'associazione Tana del Bianconiglio.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: 19.30

Luogo: Rockisland, Piazzale Boscovich

ROSE ISLAND

19.834 giorni dopo l’affondamento, riemerge l’Isola delle Rose.

Durante il week-end della Notte Rosa, venerdì 1° e sabato 2 luglio, il mitico RockIsland del molo riminese diventerà Roseisland, in ricordo della storia vera raccontata nel film con Elio Germano e Matilda De Angelis, L’isola delle Rose. Il mitico locale di Rimini si trasforma nel più piccolo stato indipendente al mondo, con la propria bandiera, la propria moneta e il proclama ufficiale del Ministro degli Esterni dell’isola: “Siamo e saremo uno scoglio che proteggerà e difenderà ogni amare”. La metaformosi temporanea della leggendaria palafitta sulle acque del porto in Isola delle Rose, stato indipendente, avverrà battendo bandiera e coniando per l’occasione anche una speciale moneta: il ‘rockcoin’. Qui tutti i frequentatori diventeranno cittadini del Roseisland e saranno soggetti ai principi della Costituzione dell’isola e cioè i principi di liberta, energia positiva, fratellanza ed amore.

Il Roseisland illuminerà le sue acque e la sua piattaforma in mezzo al mare completamente di rosa e offrirà una due giorni musica, good vibrations, Pink Flower Power per tutto il week end.

Programma:

VENERDI 1 LUGLIO

19:30 Special “RoseIsland Dj Sunset” dj Teo Mandrelli, Tony Lovely

20:57 Tramonto Music Sunset Ritual, saluto al sole con musica e aperitivi

Dalle 22 a notte Special Dj Set Good Vibrations, Teo Mandrelli e Tony Lovely

23:15 La terrazza sul mare dei fuochi d’artificio. Direttamente dalla postazione dei fuochi posizionata sul molo di Rimini e contemporaneamente con vista di tutti i fuochi della riviera romagnola.

SABATO 2 LUGLIO

19:30 Special Rose Island Dj Sunset ManuParty boy

20:56 Tramonto Music Sunset Ritual saluto al sole con aperitivo

Dalle 22:00 a notte Special PINK Dj Set Sottosopra

5:32 saluto all’alba con colazione all’Isola delle Rose con yoga, frutta, bomboloni e cappuccini.

Info: 0541 1497100 info@rockislandrimini.it



RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: 19.30

Luogo: Via Serpieri 18a

EVOTECA: ALLA SCOPERTA DELLE BOLLICINE ROSA

L'1 e il 2 luglio, durante la Notte Rosa, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, nel centro storico di Rimini è possibile partecipare ad una degustazione guidata da Sommelier professionisti, di tre vini spumante che richiamano le tante sfumature del rosa. Un giro d’Italia in rosa, attraverso 3 tappe che porteranno a conoscere i territori, i produttori e alcune eccellenze enologiche italiane passando per l'Emilia-Romagna.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: dalle 20.00

Luogo: dal bagno 1 al bagno 150

UN MARE DI ROSA

L'1 e il 2 luglio 2022 la spiaggia di Rimini torna ad essere palcoscenico della Notte Rosa con spettacoli diffusi inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, i due format di Piacere Spiaggia Rimini, presentati in una nuova Pink Edition. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare (dal bagno 1 al bagno 150), vengono illuminati da un filo unico di lucine, poste a pochi metri dall’acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata che congiunge il Porto a Miramare. La novità è che quest’anno la grande kermesse sulla riva del mare raddoppia, andando in scena sia il venerdì che il sabato. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata in un’atmosfera sospesa tra magia e sogno, mentre il Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini allestisce i punti mescita a un passo dall’acqua, per le degustazioni degli ospiti. “Un Mare di Vino” viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 53, sarà dedicato a Rimini Rebola: “Un Mare di Rebola” sarà un lounge dedicato esclusivamente alla rebola riminese nella sua iconica bottiglia. Alternati ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo: tra gli artisti presenti ci saranno Laura Benvenuti, Veronica Villa, Denise Pagliarani e Francesco Mussoni. Non mancherà lo spettacolo, grazie a Un mare di fuoco, la sera del 1° luglio, con le sue decine di baie presenti sulla riva e disseminate da Marina Centro a Miramare: fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco incanteranno il pubblico con performance in replica dall’imbrunire fino a mezzanotte. Tanto spazio al Grande circo per famiglie, che anche quest’anno presenzierà al bagno 62, dove sarà allestita anche la Baia del Gusto, con tutto il meglio di Rimini e dei Piccoli Vignaioli, asado e street food. La serata di venerdì 1 luglio, serata di esordio di “Un Mare di Rosa”, conta di un altro evento nell’evento: il “vernissage” della prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce. Dalle 20 il curatore Gianni Donati sarà nell’area di Un Mare di Vino, dove approfondirà le ragioni della mostra, i contenuti delle fotografie e gli inserti poetici che corredano l’esposizione. Durante la serata arriva anche “Un mare di Energia” in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l’estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni-esibizioni di Camminata Metabolica sulla riva del mare. Sabato 2 luglio ancora fuochi d'artificio sul mare dalle 23.00, zona sparo bagno 76.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 03/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Piazza Pascoli

LA NOTTE ROSA A VISERBA

Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di Viserba organizza tre giornate di musica ed intrattenimento coinvolgendo anche i più piccoli. Si parte VENERDÌ 1° luglio con 1 luglio il Cabaret di Duilio Pizzocchi e Amedeo Visconti Music Show. SABATO 2 luglio Musica Live con la band The 69 Therapy “per ripercorrere le strade che portano al festival di Monterey, Woodstock e l’isola di Wight”. DOMENICA 3 luglio va in scena La notte rosa dei bambini con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.



RIMINI

dal 01/07/2022 al 03/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Giardini Viale Regina Margherita (Bagni dal 120 al 128)

LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA

Si inizia il 1° luglio dalle 17,00 alle 24,00 con i Mercatini di Art’ Ingegno, Artigianato e Collezionismo, a seguire dalle 21,00 musica dal vivo con i “Fuori Tempo “, Band di musicisti veramente fuori tempo con esperienze di primo piano del panorama musicale italiano negli anni 60’ /70’. Il 2° luglio si continua sempre a tema Pink & Love con i Mercatini di Art’ Ingegno, Artigianato e Collezionismo dalle 17,00 alle 24,00, dalle 21,00 e si prosegue con Marco Casadei e la sua scuola di danza. Il 3 luglio la Notte Rosa Pink & Love chiude con il gruppo live l’'Inarrestabile Fucina'. A cura del Comitato turistico di Rivazzurra



RIMINI

01/07/2022

Orario: 21.00

Luogo: Teatro Galli, Piazza Cavour

FRANCESCA DA RIMINI ENSEMBLE

Il Francesca da Rimini Ensemble presenta 'Melodie d'amore nella città di Francesca'. Si esibiscono: ANAIS MEJIAS soprano IRENE PETITTO soprano MAURIZIO LEONI baritono NICOLA PANTANI pianoforte LIVIA MALOSSI BOTTIGNOLE pianoforte Musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Fiocchi, Amilcare Ponchielli, Vincenzo Schira, Nicolò Zingarelli, Gaetano Donizetti, Hans von Bulow, Ciro Pinsuti, Giacomo Puccini, Riccardo Zandonai. Iniziativa dedicata alle celebrazioni dantesche riminesi nell'ambito del progetto "Francesca 2021", ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini





RIMINI

dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Orario: dalle 21.00

Luogo: Parco Federico Fellini

TIM SUMMER HITS

Conducono ANDREA DELOGU E STEFANO DE MARTINO

SUL PALCO

ALEX, ANA MENA, ANNALISA e BOOMDABASH, ARISA, BLANCO, BOB SINCLAIR, CLEMENTINO, EMIS SKILLA, ERMAL META, FABRIZIO MORO, FEDERICO ROSSI, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO RENGA, FRANCO 126 e LOREDANA BERTE, GABRY PONTE & LUMIX, GHALI, GIANMARIA, GIUSY FERRERI, J-AX e SHADE, LDA, LUCHE', LUIGI STRANGIS, MALIKA AYANE, MATTEO BOCELLI, NINA ZILLI, PRISTIESS, RAF, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI, ROVERE E CHIAMAMIFARO, SAM RYDER , SILVIA SALEMI, LE VIBRAZIONI, WILLIE PEYOTE.

Il Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, fa tappa a Rimini l'1 e il 2 luglio in Piazza Fellini, in occasione della Notte Rosa. TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.



RIMINI

01/07/2022

Orario: 24.00

Luogo: spiaggia

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

A mezzanotte tutti con il naso all’insù: come di consueto in contemporanea su tutta la Riviera si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio, che coloreranno il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.



VERUCCHIO

01/07/2022

Orario: dalle 19.00

Luogo: Via Rocca 42

LA ROCCA DEL SASSO SI TINGE DI ROSA

E' una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane: la Rocca Malatestiana di Verucchio, costruita da Sigismondo Malatesta nel 1449, permette la vista di un panorama che spazia dall'Adriatico alle più alte vette del crinale appenninico. In occasione della Notte Rosa la Rocca Malatestiana di Verucchio si tinge di Rosa. Una serata dedicata a bambini, bambine e famiglie con giochi, giocolieri e attività per grandi e piccini. Dalle ore 19.00- Pink-nic – Visita alla Rocca con possibilità di cestino degustazione dedicato alla notte più Rosa dell’anno Dalle ore 20.30- Pink Game- Giochi e giocolieri animeranno lo spalto della Rocca con attività e intrattenimenti per tutta la famiglia.