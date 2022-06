Meteo Rimini: caldo intenso nel weekend ma senza picchi oltre i 35°. Il bollettino

Attualità

Rimini

| 16:11 - 30 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 30/06/2022 ore 15:55



Venerdì 1 luglio 2022



Stato del cielo: parzialmente velato o velato tra mattino e prima parte del pomeriggio, in seguito ampi spazi di sereno.



Precipitazioni: assenti.



Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C, massime comprese tra +29°C e +35°C.



Venti: deboli-moderati, da Sud-Est in costa, da Sud-Ovest nell’entroterra.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.



Sabato 2 luglio 2022





Stato del cielo: sereno al mattino. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, con modesti addensamenti sui rilievi. In serata cielo sereno o parzialmente velato.



Precipitazioni: assenti.



Temperature: minime comprese fra +18°C e +23°C, massime comprese fra +27°C e +33°C.



Venti: deboli, in rotazione da Nord-Ovest a Nord-Est.



Mare: poco mosso.





Attendibilità: alta.



Domenica 3 luglio 2022



Stato del cielo: sereno.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C, massime comprese tra +29°C e +34°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: la nuova ondata di caldo africano raggiungerà il suo apice proprio all’inizio della nuova settimana. Lunedì 4 e martedì 5 luglio le temperature massime raggiungeranno i +35°C nelle zone interne del riminese, mentre in costa le minime notturne non scenderanno al di sotto dei +23°C/+24°C.

A partire da mercoledì 6 luglio la circolazione atmosferica potrebbe invece cambiare: correnti più fresche da Nord-Est insidieranno l’Anticiclone nord-africano sul suo bordo orientale, propiziando un graduale calo delle temperature.

