Rimini, parcheggio via Giuliani: entra in funzione la nuova area di sosta

| 14:42 - 30 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Sarà in funzione da domani mattina (1 luglio) la nuova ampia area di sosta tra via Giuliani e via Fada, un parcheggio temporaneo e gratuito a servizio della zona di Marina Centro e della zona di Rimini sud. Il parcheggio è stato realizzato dal gruppo Conad, che ha ceduto l'area in comodato gratuito con l'obiettivo di attivare e sperimentare nuove soluzioni di accessibilità alla zona a mare. L'area, che si estende su circa di 4.200 mq conta oltre 150 posti auto e offrirà agli utilizzatori la possibilità di raggiungere la zona della marina grazie ad una serie di servizi di collegamento gratuiti, attivi sette giorni su sette, e adatti ad ogni esigenze. Dal parcheggio sarà possibile salire sullo Shuttlemare, la navetta a chiamata operativa ogni giorno e realizzata da Comune di Rimini e Start Romagna che collega la spiaggia di Rimini con la zona a monte della ferrovia. Allo Shuttlemare si aggiunge nel fine settimana anche il 'classico' trenino, messo a disposizione dal Comune di Rimini, che effettuerà collegamenti con il mare sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per chi vuole spostarsi in autonomia, sarà possibile utilizzare i servizi di mobilità in sharing, grazie ad una postazione di bici e monopattini elettrici.



Apre domani anche il parcheggio nell'area ex Questura, tra via Ugo Bassi e via Lagomaggio, nuovo spazio di sosta che sarà utilizzato in dedicato in via prioritaria alle strutture alberghiere e agli operatori turistici, attivo a pagamento fino al 31 agosto. Il parcheggio avrà una capienza di 104 posti destinati agli alberghi attraverso la sottoscrizione di un abbonamento stagionale, sull'esempio di quanto già previsto per il parcheggio di via Chiabrera. L'amministrazione sta già definendo ulteriori formule di utilizzo con tariffazioni giornaliere per poter sfruttare al meglio le potenzialità di un parcheggio a servizio dell'ampio quadrante di città che da via Roma arriva fino a Marina Centro. L'intervento, realizzato dalla ditta Battistini di Talamello, ha visto anche il potenziamento dell'illuminazione dell'area e delle vie di accesso al parcheggio, oltre alla sistemazione dell'area a verde, per un investimento complessivo di 220mila euro reperite tramite l'escussione di una fideiussione sull'area.